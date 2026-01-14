Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Назван момент, когда биткоин снова будет по 100 тысяч долларов - 14.01.2026
https://1prime.ru/20260114/bitkoin-866480512.html
Назван момент, когда биткоин снова будет по 100 тысяч долларов
2026-01-14T12:49+0300
2026-01-14T12:49+0300
финансы
биткоин
рынок криптовалюты
криптовалюта
МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ. Достижение биткоином психологической отметки в 100 тысяч долларов весьма вероятно уже в этом месяце, рассказал агентству "Прайм" Василий Гиря, владелец и генеральный директор GIS Mining.Рост биткоина в начале этой неделе связан с удачным стечением макроэкономических и технических факторов. Данные по инфляции в США (CPI на уровне 2,7% г/г) оказались нейтральными — без негативных сюрпризов, но и без ярко выраженного "голубиного" сигнала от ФРС. Это укрепило ожидания, что регулятор сохранит курс на возможное снижение ставок позже в 2026 году, не ужесточая денежно-кредитную политику."На этом фоне крипторынок, традиционно чувствительный к паузам в действиях ФРС, воспринял ситуацию как зелёный свет для риска. Технически цена подошла к зоне сильного сопротивления 94,5 тысяч долларов, где скопились стоп-ордеры на закрытие коротких позиций", - пояснил Гиря.Пробой этого уровня спровоцировал каскадную ликвидацию коротких позиций — за сутки их было закрыто на 592,71 миллионов долларов, что добавило импульса росту до 96,49 тысяч долларов.Прогноз на ближайшие дни зависит от закрытия среды, 14 января: если BTC завершит день выше 96 тысяч долларов, это станет подтверждением силы покупателей и откроет путь к тестированию психологического уровня 100 тысяч долларов уже к пятнице, 16 января. Покупатели сейчас в доминирующей позиции — медведи ослаблены, но ещё не сломлены, и будут активно сопротивляться дальнейшему росту, особенно в зоне 98–99 тысяч долларов, считает эксперт."Однако при сохранении благоприятного макрофона — стабильной инфляции, осторожной риторики ФРС и усиления нарратива о давлении на традиционные финансы со стороны администрации Трампа — вероятность прорыва к 100 тысячам долларов остаётся высокой. Ключевые риски — неожиданно жёсткие комментарии членов ФРС или слабые данные по розничным продажам и PPI, которые могут спровоцировать фиксацию прибыли после резкого движения", - указал он.При уверенном преодолении биткоином отметки выше 100 тысяч долларов объемы заказов и инвестиционных программ развития промышленного майнинга в России значительно увеличатся. На данный момент сохраняются неплохие условия сотрудничества с майнинговыми ЦОДами для частных и институциональных заказчиков, заключил эксперт.
финансы, биткоин, рынок криптовалюты, криптовалюта
Финансы, Биткоин, рынок криптовалюты, криптовалюта
Назван момент, когда биткоин снова будет по 100 тысяч долларов

Эксперт Гиря: биткоин может прорваться к $100 тысяч уже в январе

МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ. Достижение биткоином психологической отметки в 100 тысяч долларов весьма вероятно уже в этом месяце, рассказал агентству "Прайм" Василий Гиря, владелец и генеральный директор GIS Mining.
Рост биткоина в начале этой неделе связан с удачным стечением макроэкономических и технических факторов. Данные по инфляции в США (CPI на уровне 2,7% г/г) оказались нейтральными — без негативных сюрпризов, но и без ярко выраженного "голубиного" сигнала от ФРС. Это укрепило ожидания, что регулятор сохранит курс на возможное снижение ставок позже в 2026 году, не ужесточая денежно-кредитную политику.
"На этом фоне крипторынок, традиционно чувствительный к паузам в действиях ФРС, воспринял ситуацию как зелёный свет для риска. Технически цена подошла к зоне сильного сопротивления 94,5 тысяч долларов, где скопились стоп-ордеры на закрытие коротких позиций", - пояснил Гиря.
Пробой этого уровня спровоцировал каскадную ликвидацию коротких позиций — за сутки их было закрыто на 592,71 миллионов долларов, что добавило импульса росту до 96,49 тысяч долларов.
Прогноз на ближайшие дни зависит от закрытия среды, 14 января: если BTC завершит день выше 96 тысяч долларов, это станет подтверждением силы покупателей и откроет путь к тестированию психологического уровня 100 тысяч долларов уже к пятнице, 16 января. Покупатели сейчас в доминирующей позиции — медведи ослаблены, но ещё не сломлены, и будут активно сопротивляться дальнейшему росту, особенно в зоне 98–99 тысяч долларов, считает эксперт.
"Однако при сохранении благоприятного макрофона — стабильной инфляции, осторожной риторики ФРС и усиления нарратива о давлении на традиционные финансы со стороны администрации Трампа — вероятность прорыва к 100 тысячам долларов остаётся высокой. Ключевые риски — неожиданно жёсткие комментарии членов ФРС или слабые данные по розничным продажам и PPI, которые могут спровоцировать фиксацию прибыли после резкого движения", - указал он.
При уверенном преодолении биткоином отметки выше 100 тысяч долларов объемы заказов и инвестиционных программ развития промышленного майнинга в России значительно увеличатся. На данный момент сохраняются неплохие условия сотрудничества с майнинговыми ЦОДами для частных и институциональных заказчиков, заключил эксперт.
 
