Россия передала Боливии 1400 тонн зерна для укрепления продовольственной безопасности страны, сообщило посольство РФ в своем Telegram-канале. | 14.01.2026, ПРАЙМ
БУЭНОС-АЙРЕС, 14 янв - ПРАЙМ. Россия передала Боливии 1400 тонн зерна для укрепления продовольственной безопасности страны, сообщило посольство РФ в своем Telegram-канале. "В Боливии состоялась официальная церемония передачи 1400 тонн зерна, предназначенного для укрепления продовольственной безопасности страны. Этот объем гуманитарной помощи, эквивалентный более чем 87 000 мешков муки по 11,5 кг каждый, позволит расширить охват государственных социальных программ и обеспечить их устойчивую реализацию на всей территории страны", - отметило посольство. Общая стоимость гуманитарной поставки составляет около 2 миллионов долларов. "Сегодняшнее событие — это, прежде всего, знак солидарности и совместной ответственности. Оно подтверждает, что даже в условиях глобальных кризисов Россия остается надежным партнером, который не оставляет друзей и готов поддержать в решающий момент", - приводятся в сообщении слова посла России в Боливии Дмитрия Верченко. "Россия была, есть и будет готова поддерживать Боливию и в последующие годы. Наша общая задача состоит в том, чтобы международное сотрудничество приносило конкретные результаты, напрямую отражалось на жизни людей и способствовало формированию более стабильного и справедливого будущего", - отметил дипломат. В рамках мероприятия посол России провел рабочую встречу с министром производственного развития, сельского хозяйства и водных ресурсов Боливии Оскаром Марио Хустиниано, гендиректором государственной компании EMAPA Сергио Силесом, представителем Всемирной продовольственной программы ООН в Боливии Алехандро Лопесом-Чичери, а также мэром муниципалитета Виача Наполеоном Яхуаси Мамани. Стороны обсудили практические вопросы реализации гуманитарной помощи и наметили дальнейшие шаги по развитию сотрудничества.
БУЭНОС-АЙРЕС, 14 янв - ПРАЙМ. Россия передала Боливии 1400 тонн зерна для укрепления продовольственной безопасности страны, сообщило посольство РФ в своем Telegram-канале.
"В Боливии
состоялась официальная церемония передачи 1400 тонн зерна, предназначенного для укрепления продовольственной безопасности страны. Этот объем гуманитарной помощи, эквивалентный более чем 87 000 мешков муки по 11,5 кг каждый, позволит расширить охват государственных социальных программ и обеспечить их устойчивую реализацию на всей территории страны", - отметило посольство.
Общая стоимость гуманитарной поставки составляет около 2 миллионов долларов.
"Сегодняшнее событие — это, прежде всего, знак солидарности и совместной ответственности. Оно подтверждает, что даже в условиях глобальных кризисов Россия остается надежным партнером, который не оставляет друзей и готов поддержать в решающий момент", - приводятся в сообщении слова посла России в Боливии Дмитрия Верченко.
"Россия была, есть и будет готова поддерживать Боливию и в последующие годы. Наша общая задача состоит в том, чтобы международное сотрудничество приносило конкретные результаты, напрямую отражалось на жизни людей и способствовало формированию более стабильного и справедливого будущего", - отметил дипломат.
В рамках мероприятия посол России провел рабочую встречу с министром производственного развития, сельского хозяйства и водных ресурсов Боливии Оскаром Марио Хустиниано, гендиректором государственной компании EMAPA Сергио Силесом, представителем Всемирной продовольственной программы ООН
в Боливии Алехандро Лопесом-Чичери, а также мэром муниципалитета Виача Наполеоном Яхуаси Мамани. Стороны обсудили практические вопросы реализации гуманитарной помощи и наметили дальнейшие шаги по развитию сотрудничества.
