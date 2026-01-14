https://1prime.ru/20260114/brilliant-866496881.html
Эксперт рассказал, как будет восстанавливаться спрос на бриллианты в мире
Эксперт рассказал, как будет восстанавливаться спрос на бриллианты в мире - 14.01.2026
Эксперт рассказал, как будет восстанавливаться спрос на бриллианты в мире
Спрос на бриллианты в мире в наступившем году будет восстанавливаться медленно, так как в США, на ключевом рынке потребления, высокие кредитные ставки только... | 14.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Спрос на бриллианты в мире в наступившем году будет восстанавливаться медленно, так как в США, на ключевом рынке потребления, высокие кредитные ставки только могут начать снижаться, рассказал РИА Новости руководитель направления товарных рынков УК "Альфа-Капитал" Андрей Еремин. Индекс цен на бриллианты в 1 карат сократился почти на 10% за год, до 4,15 пункта, сообщало профильное издание Rapaport со ссылкой на индекс RAPI. Больше всего в прошлом году упали цены на мелкие камни в 0,3-0,5 карата - на 20,3 и 26%, соответственно. Меньше всего снизился индекс цен на бриллианты в 3 карата - на 0,3%, в декабре показатель даже вырос на 0,3% в отличие от других категорий камней. "Половина рынка потребления бриллиантов – США, а там высокие ставки снижают покупательскую способность. У людей меньше денег на дорогие покупки. Ожидается, что в 2026 году ставки могут начать снижаться, что могло бы поддержать спрос на камни, но восстановление будет медленным", - предположил Еремин. Еремин отметил, что горнодобывающие компании стараются удерживать цены от полного обвала. В частности, корпорация De Beers резко сократила продажи и накопила большие запасы алмазов. "В этом году компании придется решать, как постепенно выводить эти запасы на рынок, не обрушив его", - считает эксперт. "Пока по прогнозам на обработанные бесцветные бриллианты – плато в лучшем случае. Потребление мировое до середины года точна не увеличится, тем более "ракетят" цены на драгметаллы", - дал прогноз аналитик. Еремин отметил, что потребление ювелирных изделий в прошлом году в мире снизилось, однако падение индекса бесцветных бриллиантов удерживает развитие среднего класса в Китае. По его словам, именно этот фактор может быть ключевым в дальнейшем предполагаемом росте индекса на горизонте двух-трёх лет. При этом, по мнению эксперта, цветные бриллианты демонстрируют незначительный рост из-за их эксклюзивности, также они кратно дороже за карат по сравнению с бесцветными. Тем не менее индекс цен на камни тянет вниз высокий спрос на лабораторные бриллианты в массовом сегменте, которые продолжают дешеветь. Основной спрос на бриллианты - это обручальные и помолвочные кольца (до 2 каратов). Покупатели все чаще выбирают крупный и качественный лабораторный камень вместо меньшего по размеру природного за те же деньги, заключил Еремин.
