Эксперт рассказал, как будет восстанавливаться спрос на бриллианты в мире - 14.01.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как будет восстанавливаться спрос на бриллианты в мире
Эксперт рассказал, как будет восстанавливаться спрос на бриллианты в мире
2026-01-14T19:09+0300
2026-01-14T19:09+0300
экономика
финансы
сша
китай
ук альфа-капитал
de beers
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Спрос на бриллианты в мире в наступившем году будет восстанавливаться медленно, так как в США, на ключевом рынке потребления, высокие кредитные ставки только могут начать снижаться, рассказал РИА Новости руководитель направления товарных рынков УК "Альфа-Капитал" Андрей Еремин. Индекс цен на бриллианты в 1 карат сократился почти на 10% за год, до 4,15 пункта, сообщало профильное издание Rapaport со ссылкой на индекс RAPI. Больше всего в прошлом году упали цены на мелкие камни в 0,3-0,5 карата - на 20,3 и 26%, соответственно. Меньше всего снизился индекс цен на бриллианты в 3 карата - на 0,3%, в декабре показатель даже вырос на 0,3% в отличие от других категорий камней. "Половина рынка потребления бриллиантов – США, а там высокие ставки снижают покупательскую способность. У людей меньше денег на дорогие покупки. Ожидается, что в 2026 году ставки могут начать снижаться, что могло бы поддержать спрос на камни, но восстановление будет медленным", - предположил Еремин. Еремин отметил, что горнодобывающие компании стараются удерживать цены от полного обвала. В частности, корпорация De Beers резко сократила продажи и накопила большие запасы алмазов. "В этом году компании придется решать, как постепенно выводить эти запасы на рынок, не обрушив его", - считает эксперт. "Пока по прогнозам на обработанные бесцветные бриллианты – плато в лучшем случае. Потребление мировое до середины года точна не увеличится, тем более "ракетят" цены на драгметаллы", - дал прогноз аналитик. Еремин отметил, что потребление ювелирных изделий в прошлом году в мире снизилось, однако падение индекса бесцветных бриллиантов удерживает развитие среднего класса в Китае. По его словам, именно этот фактор может быть ключевым в дальнейшем предполагаемом росте индекса на горизонте двух-трёх лет. При этом, по мнению эксперта, цветные бриллианты демонстрируют незначительный рост из-за их эксклюзивности, также они кратно дороже за карат по сравнению с бесцветными. Тем не менее индекс цен на камни тянет вниз высокий спрос на лабораторные бриллианты в массовом сегменте, которые продолжают дешеветь. Основной спрос на бриллианты - это обручальные и помолвочные кольца (до 2 каратов). Покупатели все чаще выбирают крупный и качественный лабораторный камень вместо меньшего по размеру природного за те же деньги, заключил Еремин.
финансы, сша, китай, ук альфа-капитал, de beers
Экономика, Финансы, США, КИТАЙ, УК Альфа-Капитал, De Beers
19:09 14.01.2026
 
Эксперт рассказал, как будет восстанавливаться спрос на бриллианты в мире

Еремин: спрос на бриллианты в 2026 году будет медленно восстанавливаться

© fotolia.com / chatalogАлмазы
Алмазы - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Алмазы. Архивное фото
© fotolia.com / chatalog
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Спрос на бриллианты в мире в наступившем году будет восстанавливаться медленно, так как в США, на ключевом рынке потребления, высокие кредитные ставки только могут начать снижаться, рассказал РИА Новости руководитель направления товарных рынков УК "Альфа-Капитал" Андрей Еремин.
Индекс цен на бриллианты в 1 карат сократился почти на 10% за год, до 4,15 пункта, сообщало профильное издание Rapaport со ссылкой на индекс RAPI. Больше всего в прошлом году упали цены на мелкие камни в 0,3-0,5 карата - на 20,3 и 26%, соответственно. Меньше всего снизился индекс цен на бриллианты в 3 карата - на 0,3%, в декабре показатель даже вырос на 0,3% в отличие от других категорий камней.
"Половина рынка потребления бриллиантов – США, а там высокие ставки снижают покупательскую способность. У людей меньше денег на дорогие покупки. Ожидается, что в 2026 году ставки могут начать снижаться, что могло бы поддержать спрос на камни, но восстановление будет медленным", - предположил Еремин.
Еремин отметил, что горнодобывающие компании стараются удерживать цены от полного обвала. В частности, корпорация De Beers резко сократила продажи и накопила большие запасы алмазов. "В этом году компании придется решать, как постепенно выводить эти запасы на рынок, не обрушив его", - считает эксперт.
"Пока по прогнозам на обработанные бесцветные бриллианты – плато в лучшем случае. Потребление мировое до середины года точна не увеличится, тем более "ракетят" цены на драгметаллы", - дал прогноз аналитик.
Еремин отметил, что потребление ювелирных изделий в прошлом году в мире снизилось, однако падение индекса бесцветных бриллиантов удерживает развитие среднего класса в Китае. По его словам, именно этот фактор может быть ключевым в дальнейшем предполагаемом росте индекса на горизонте двух-трёх лет.
При этом, по мнению эксперта, цветные бриллианты демонстрируют незначительный рост из-за их эксклюзивности, также они кратно дороже за карат по сравнению с бесцветными.
Тем не менее индекс цен на камни тянет вниз высокий спрос на лабораторные бриллианты в массовом сегменте, которые продолжают дешеветь. Основной спрос на бриллианты - это обручальные и помолвочные кольца (до 2 каратов). Покупатели все чаще выбирают крупный и качественный лабораторный камень вместо меньшего по размеру природного за те же деньги, заключил Еремин.
В России выросли продажи украшений с искусственными бриллиантами
05:48
 
Экономика Финансы США КИТАЙ УК Альфа-Капитал De Beers
 
 
Заголовок открываемого материала