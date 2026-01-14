https://1prime.ru/20260114/buenos-ajres-866462735.html
Буэнос-Айрес обогнал Москву по индексу стоимости жизни
2026-01-14T04:48+0300
бизнес
экономика
мировая экономика
москва
аргентина
буэнос-айрес
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Столица Аргентины Буэнос-Айрес обогнала Москву по индексу стоимости жизни на фоне сохраняющейся двузначной инфляции в латиноамериканской стране, следует из анализа РИА Новости, проведенного на основе открытых данных.
Согласно онлайн-базе данных Numbeo, индекс стоимости жизни в Москве в настоящее время составляет 47,5, тогда как в Буэнос-Айресе - 49,2.
При этом стоимость проживания в российской столице без учета аренды жилья на 3,4% ниже, чем в столице Аргентины, следует из данных портала.
Цены на продукты в Москве, по оценке Numbeo, на 12,5% ниже, чем в Буэнос-Айресе, а местная покупательная способность в российской столице выше на 82,1%. Питание в ресторанах в Москве также обходится дешевле - на 24,2%.
Единственной категорией, по которой Москва уступает Буэнос-Айресу, остается аренда жилья: стоимость аренды в российской столице на 88,1% выше, следует из данных сервиса.
Numbeo позиционирует себя как крупнейшую в мире онлайн-базу данных о стоимости жизни, формируемую на основе информации, предоставляемой пользователями.
Инфляция в Аргентине в ноябре 2025 года составила 2,5% в месячном выражении, а за 11 месяцев достигла 27,9%, следует из последнего отчета национального института статистики страны. По итогам 2024 года инфляция в Аргентине замедлилась по сравнению с 2023 годом, но осталась трехзначной - 117,8%.
