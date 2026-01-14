https://1prime.ru/20260114/cctv-866493244.html

В Китае разработали гибкую фотоэлектрическую батарею

В Китае разработали гибкую фотоэлектрическую батарею - 14.01.2026

В Китае разработали гибкую фотоэлектрическую батарею

Китайские ученые разработали гибкую фотоэлектрическую панель, которую можно применять для энергоснабжения космических аппаратов и космических центров обработки... | 14.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-14T17:50+0300

2026-01-14T17:50+0300

2026-01-14T17:50+0300

энергетика

китай

си цзиньпин

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0e/866493074_0:302:1369:1072_1920x0_80_0_0_1900f961a749fe6bda6cf5cd1133a934.jpg

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Китайские ученые разработали гибкую фотоэлектрическую панель, которую можно применять для энергоснабжения космических аппаратов и космических центров обработки данных, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV). Телеканал отмечает, что открытие сделано исследователями из Сучжоуского университета КНР, а результаты работы ранее опубликованы в научном журнале Nature. "Многослойный гибкий фотоэлектрический элемент сочетает в себе два традиционных материала - кристаллический кремний и перовскит, каждый слой улавливает определенные длины волн солнечного света. Элемент способен поглощать более широкий спектр солнечной энергии по сравнению с "однослойными" элементами, что позволяет более эффективно преобразовывать солнечный свет в электричество", - заявил телеканалу профессор Чжан Сяохун, который возглавил команду исследователей. По словам ученого, в настоящее время солнечные панели широко применяются в космической отрасли, а данное изобретение можно применять для длительного энергоснабжения космических аппаратов и центров обработки данных в космосе. В октябре группа ученых из китайского Фуданьского университета разработала экологичную солнечную батарею на основе олова, которая побила мировой рекорд по эффективности фотоэлектрического преобразования, сообщили в вузе. Председатель КНР Си Цзиньпин в апреле 2021 года, выступая на саммите по климату, заявил, что Китай твердо привержен достижению пика выбросов углекислого газа к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году.

китай

2026

