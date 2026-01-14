Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Китае разработали гибкую фотоэлектрическую батарею
В Китае разработали гибкую фотоэлектрическую батарею
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Китайские ученые разработали гибкую фотоэлектрическую панель, которую можно применять для энергоснабжения космических аппаратов и космических центров обработки данных, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV). Телеканал отмечает, что открытие сделано исследователями из Сучжоуского университета КНР, а результаты работы ранее опубликованы в научном журнале Nature. "Многослойный гибкий фотоэлектрический элемент сочетает в себе два традиционных материала - кристаллический кремний и перовскит, каждый слой улавливает определенные длины волн солнечного света. Элемент способен поглощать более широкий спектр солнечной энергии по сравнению с "однослойными" элементами, что позволяет более эффективно преобразовывать солнечный свет в электричество", - заявил телеканалу профессор Чжан Сяохун, который возглавил команду исследователей. По словам ученого, в настоящее время солнечные панели широко применяются в космической отрасли, а данное изобретение можно применять для длительного энергоснабжения космических аппаратов и центров обработки данных в космосе. В октябре группа ученых из китайского Фуданьского университета разработала экологичную солнечную батарею на основе олова, которая побила мировой рекорд по эффективности фотоэлектрического преобразования, сообщили в вузе. Председатель КНР Си Цзиньпин в апреле 2021 года, выступая на саммите по климату, заявил, что Китай твердо привержен достижению пика выбросов углекислого газа к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году.
Энергетика, КИТАЙ, Си Цзиньпин
17:50 14.01.2026
 
В Китае разработали гибкую фотоэлектрическую батарею

CCTV: китайские ученые разработали гибкую фотоэлектрическую панель для космоса

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Китайские ученые разработали гибкую фотоэлектрическую панель, которую можно применять для энергоснабжения космических аппаратов и космических центров обработки данных, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).
Телеканал отмечает, что открытие сделано исследователями из Сучжоуского университета КНР, а результаты работы ранее опубликованы в научном журнале Nature.
"Многослойный гибкий фотоэлектрический элемент сочетает в себе два традиционных материала - кристаллический кремний и перовскит, каждый слой улавливает определенные длины волн солнечного света. Элемент способен поглощать более широкий спектр солнечной энергии по сравнению с "однослойными" элементами, что позволяет более эффективно преобразовывать солнечный свет в электричество", - заявил телеканалу профессор Чжан Сяохун, который возглавил команду исследователей.
По словам ученого, в настоящее время солнечные панели широко применяются в космической отрасли, а данное изобретение можно применять для длительного энергоснабжения космических аппаратов и центров обработки данных в космосе.
В октябре группа ученых из китайского Фуданьского университета разработала экологичную солнечную батарею на основе олова, которая побила мировой рекорд по эффективности фотоэлектрического преобразования, сообщили в вузе.
Председатель КНР Си Цзиньпин в апреле 2021 года, выступая на саммите по климату, заявил, что Китай твердо привержен достижению пика выбросов углекислого газа к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году.
