Глава МИД Дании рассказал, что было на встрече с Гренландией и США - 14.01.2026
Глава МИД Дании рассказал, что было на встрече с Гренландией и США
БРЮССЕЛЬ, 14 янв - ПРАЙМ. Встреча США, Дании и Гренландии в Вашингтоне была посвящена обсуждению усиления безопасности в Арктике, заявил глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен после встречи с американскими госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джеем Ди Вэнсом в Белом доме. В среду министры иностранных дел Дании и Гренландии Вивиан Моцфельдт покинули Белый дом спустя менее чем через 1,5 часа после начала переговоров с Рубио и Вэнсом. "Сегодня мы прибыли сюда после ряда, как бы это сказать, примечательных публичных заявлений о Гренландии и безопасности в Арктике. Наша цель заключалась в том, чтобы найти совместный путь вперед для усиления безопасности в Арктике", - сказал Расмуссен. Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО. Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными. Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
23:03 14.01.2026
 
Глава МИД Дании рассказал, что было на встрече с Гренландией и США

Глава МИД Дании: встреча с Гренландией и США была о безопасности в Арктике

© fotolia.com / uhotti!Флаг Дании
!Флаг Дании. Архивное фото
© fotolia.com / uhotti
БРЮССЕЛЬ, 14 янв - ПРАЙМ. Встреча США, Дании и Гренландии в Вашингтоне была посвящена обсуждению усиления безопасности в Арктике, заявил глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен после встречи с американскими госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джеем Ди Вэнсом в Белом доме.
В среду министры иностранных дел Дании и Гренландии Вивиан Моцфельдт покинули Белый дом спустя менее чем через 1,5 часа после начала переговоров с Рубио и Вэнсом.
"Сегодня мы прибыли сюда после ряда, как бы это сказать, примечательных публичных заявлений о Гренландии и безопасности в Арктике. Наша цель заключалась в том, чтобы найти совместный путь вперед для усиления безопасности в Арктике", - сказал Расмуссен.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
НАТО должна помочь США получить Гренландию, заявил Трамп
Вчера, 15:06
 
ПолитикаМировая экономикаГренландияСШАДжей Ди ВэнсМарко РубиоМИДНАТОДАНИЯДональд ТрампЕС
 
 
