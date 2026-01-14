https://1prime.ru/20260114/deputat-866459647.html
Депутат Рады подтвердил обыски в офисе партии Тимошенко
2026-01-14T00:43+0300
2026-01-14T00:43+0300
2026-01-14T00:43+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866459647.jpg?1768340596
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России) подтвердил обыски в офисе партии бывшего украинского премьер-министра Юлии Тимошенко "Батькивщина", по его данным, она вела переговоры с несколькими депутатами о присоединении к ее фракции за деньги.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) ранее сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в политических кругах сообщило, что обыски проходят в офисе партии Тимошенко.
"Всё-таки Юлия Тимошенко. Она вела переговоры с несколькими депутатами о переходе или неформальном присоединении к фракции "Батькивщина" за деньги. Один из депутатов записывал эти переговоры и передал материалы в НАБУ", - написал Гончаренко в Telegram-канале.
