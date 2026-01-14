https://1prime.ru/20260114/domodedovo-866478784.html
На "Авито" появилось объявление о продаже аэропорта "Домодедово"
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Объявление о продаже аэропорта "Домодедово" появилось на площадке "Авито", продавцом выступает ПАО "Банк ПСБ", выяснил корреспондент РИА Новости. "Продажа долей в размере 100% уставного капитала. Московская обл., г.о. Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова, с53. (Цена - ред.) - 132 265 816 005 ₽", - говорится в объявлении.Объявление размещено в разделе "Готовый бизнес". Уточняется, что объект будет реализован пoсpeдством аукционa на элeктроннoй площaдке "PТC-тeндep". Объявление было опубликовано вчера в 16.34 мск, его успели посмотреть более тысячи человек. Торги по продаже аэропорта "Домодедово" запланированы на 20 января. При начальной цене в 132,27 миллиарда рублей шаг аукциона составит 1,32 миллиарда - 1% от цены, указывается на странице лота в ГИС "Торги". Размер задатка составляет 26,453 миллиарда рублей, он должен быть внесен с 13 января по 19 января 2026 года. В конце прошлого года министр финансов России Антон Силуанов говорил, что аукцион в целях приватизации аэропорта "Домодедово" состоится в начале 2026 года и потенциальные инвесторы есть. Арбитражный суд Московской области 17 июня 2025 года по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного предпринимателю Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта "Домодедово".
