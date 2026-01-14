https://1prime.ru/20260114/domodedovo-866487534.html

ВТБ не планирует участвовать в аукционе по продаже аэропорта "Домодедово"

2026-01-14T14:38+0300

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. ВТБ не планирует принимать участие в аукционе по продаже аэропорта "Домодедово", сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. "ВТБ не планирует принимать участие в аукционе по продаже аэропорта "Домодедово", - говорится в сообщении.Торги по продаже аэропорта "Домодедово" запланированы на 20 января. При начальной цене в 132,27 миллиарда рублей шаг аукциона составит 1,32 миллиарда - 1% от цены, указывается на странице лота в ГИС "Торги". Размер задатка составляет 26,453 миллиарда рублей, он должен быть внесен с 13 января по 19 января 2026 года. В конце прошлого года министр финансов России Антон Силуанов говорил, что аукцион в целях приватизации аэропорта "Домодедово" состоится в начале 2026 года и потенциальные инвесторы есть. Арбитражный суд Московской области 17 июня 2025 года по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного предпринимателю Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта "Домодедово". В декабре прошлого года глава ВТБ Андрей Костин сообщал, что ВТБ занимается продажей доли в аэропорту "Пулково", есть два возможных покупателя. А в сентябре в рамках ВЭФ Костин сообщал, что ВТБ не интересуется покупкой аэропорта "Домодедово".

