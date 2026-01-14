Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТБ не планирует участвовать в аукционе по продаже аэропорта "Домодедово" - 14.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260114/domodedovo-866487534.html
ВТБ не планирует участвовать в аукционе по продаже аэропорта "Домодедово"
ВТБ не планирует участвовать в аукционе по продаже аэропорта "Домодедово" - 14.01.2026, ПРАЙМ
ВТБ не планирует участвовать в аукционе по продаже аэропорта "Домодедово"
ВТБ не планирует принимать участие в аукционе по продаже аэропорта "Домодедово", сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T14:38+0300
2026-01-14T14:38+0300
бизнес
банки
финансы
московская область
рф
андрей костин
антон силуанов
аэропорт домодедово
втб
аэропорт пулково
https://cdnn.1prime.ru/img/76480/17/764801753_0:56:1500:900_1920x0_80_0_0_609b12845f453fa076a4765b82fc32b8.jpg
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. ВТБ не планирует принимать участие в аукционе по продаже аэропорта "Домодедово", сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. &quot;ВТБ не планирует принимать участие в аукционе по продаже аэропорта &quot;Домодедово&quot;, - говорится в сообщении.Торги по продаже аэропорта "Домодедово" запланированы на 20 января. При начальной цене в 132,27 миллиарда рублей шаг аукциона составит 1,32 миллиарда - 1% от цены, указывается на странице лота в ГИС "Торги". Размер задатка составляет 26,453 миллиарда рублей, он должен быть внесен с 13 января по 19 января 2026 года. В конце прошлого года министр финансов России Антон Силуанов говорил, что аукцион в целях приватизации аэропорта "Домодедово" состоится в начале 2026 года и потенциальные инвесторы есть. Арбитражный суд Московской области 17 июня 2025 года по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного предпринимателю Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта "Домодедово". В декабре прошлого года глава ВТБ Андрей Костин сообщал, что ВТБ занимается продажей доли в аэропорту "Пулково", есть два возможных покупателя. А в сентябре в рамках ВЭФ Костин сообщал, что ВТБ не интересуется покупкой аэропорта "Домодедово".
https://1prime.ru/20260114/domodedovo-866478784.html
московская область
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76480/17/764801753_114:0:1387:955_1920x0_80_0_0_fcc5ddb82cba307291a42d5c3e5869fe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, банки, финансы, московская область, рф, андрей костин, антон силуанов, аэропорт домодедово, втб, аэропорт пулково
Бизнес, Банки, Финансы, Московская область, РФ, Андрей Костин, Антон Силуанов, аэропорт Домодедово, ВТБ, аэропорт Пулково
14:38 14.01.2026
 
ВТБ не планирует участвовать в аукционе по продаже аэропорта "Домодедово"

ВТБ не планирует участвовать в торгах по продаже аэропорта "Домодедово"

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАэропорт "Домодедово"
Аэропорт Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Аэропорт "Домодедово". Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. ВТБ не планирует принимать участие в аукционе по продаже аэропорта "Домодедово", сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

"ВТБ не планирует принимать участие в аукционе по продаже аэропорта "Домодедово", - говорится в сообщении.

Торги по продаже аэропорта "Домодедово" запланированы на 20 января. При начальной цене в 132,27 миллиарда рублей шаг аукциона составит 1,32 миллиарда - 1% от цены, указывается на странице лота в ГИС "Торги". Размер задатка составляет 26,453 миллиарда рублей, он должен быть внесен с 13 января по 19 января 2026 года.
В конце прошлого года министр финансов России Антон Силуанов говорил, что аукцион в целях приватизации аэропорта "Домодедово" состоится в начале 2026 года и потенциальные инвесторы есть.
Арбитражный суд Московской области 17 июня 2025 года по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного предпринимателю Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта "Домодедово".
В декабре прошлого года глава ВТБ Андрей Костин сообщал, что ВТБ занимается продажей доли в аэропорту "Пулково", есть два возможных покупателя. А в сентябре в рамках ВЭФ Костин сообщал, что ВТБ не интересуется покупкой аэропорта "Домодедово".
Уборка снега перед зданием аэропорта Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
На "Авито" появилось объявление о продаже аэропорта "Домодедово"
12:38
 
БизнесБанкиФинансыМосковская областьРФАндрей КостинАнтон Силуановаэропорт ДомодедовоВТБаэропорт Пулково
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала