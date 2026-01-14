Фон дер Ляйен: ЕК не отказывается от использования российских активов

https://1prime.ru/20260114/ek-866483511.html
БРЮССЕЛЬ, 13 янв - ПРАЙМ. Еврокомиссия не отказывается от идеи в будущем использовать российские замороженные активы для нужд Украины, сообщила на пресс-конференции в Брюсселе глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. "Мы сохраняем за собой возможность использовать российские активы для репарационного кредита, активы останутся замороженными до окончания войны", - заявила она.
