ЕК: российские активы останутся замороженными до выплаты репараций Украине

ЕК: российские активы останутся замороженными до выплаты репараций Украине

БРЮССЕЛЬ, 14 янв – ПРАЙМ. Активы РФ в Евросоюзе останутся замороженными до выплаты Россией неких репараций Украине, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в среду. Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Тогда Бельгия смогла заблокировать решение об использовании для этих нужд замороженных российских активов. Из этой суммы 60 миллиардов евро планируется потратить на военную помощь. "Также очень важно послать жесткий сигнал России о том, что мы сохраняем за собой право использовать замороженные российские активы, и документы показывают, что активы будут оставаться замороженными до окончания войны и до выплаты репараций. Вы также видите это отраженным в том факте, что Украине не придется погашать кредит до тех пор, пока не будут выплачены репарации", - сказала фон дер Ляйен.Еврокомиссия одержимо пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.

