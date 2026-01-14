ЕК: российские активы останутся замороженными до выплаты репараций Украине

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://cdnn.1prime.ru/img/83903/59/839035979_0:90:3319:1957_1920x0_80_0_0_32780470e784051d2b4b46362bd3f795.jpg
БРЮССЕЛЬ, 14 янв – ПРАЙМ. Активы РФ в Евросоюзе останутся замороженными до выплаты Россией неких репараций Украине, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в среду. Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Тогда Бельгия смогла заблокировать решение об использовании для этих нужд замороженных российских активов. Из этой суммы 60 миллиардов евро планируется потратить на военную помощь. &quot;Также очень важно послать жесткий сигнал России о том, что мы сохраняем за собой право использовать замороженные российские активы, и документы показывают, что активы будут оставаться замороженными до окончания войны и до выплаты репараций. Вы также видите это отраженным в том факте, что Украине не придется погашать кредит до тех пор, пока не будут выплачены репарации&quot;, - сказала фон дер Ляйен.Еврокомиссия одержимо пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
ЕС
ЕС - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
ЕС. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Фон дер Ляйен: ЕК не отказывается от использования российских активов
14:06
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
ЕК назвала условия выдачи кредита Украине на 90 миллиардов евро
14:15
