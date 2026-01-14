Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты рассказали, сколько россияне потратили на планшеты в 2025 году
Эксперты рассказали, сколько россияне потратили на планшеты в 2025 году
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Россияне по итогам 2025 года купили 2,9 миллиона планшетов и потратили на них 54,6 миллиарда рублей, чаще всего покупали планшеты по цене от 8 до 13 тысяч рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики "М.Видео". "По итогам 2025 года было продано 2,9 миллиона устройств на общую сумму 54,6 миллиарда рублей. Ключевым драйвером рынка в натуральном выражении стал ценовой сегмент от 8 до 13 тысяч рублей. Его доля выросла с 18,1% в 2024 году до 22,8% в 2025 году, что делает этот диапазон самым быстрорастущим на рынке планшетов", - рассказали в компании. Также аналитики отметили незначительное увеличение доли устройств стоимостью до 8 тысяч рублей - до 20,6% с 20,1%. При этом доля планшетов в сегменте от 17 до 26 тысяч рублей снизилась до 19,7% с 22,1%, а планшетов стоимостью выше 26 тысяч рублей - до 18,6% с 21,1%. По данным компании, самыми востребованными планшетами стали устройства с диагональю 11 дюймов: они заняли треть от всех продаж в 2025 году. Эксперты поясняют, что такой формат покупатели рассматривают как универсальное решение для учебы, работы и домашнего использования. Тем временем диагональ 10,1 дюйма снизила долю до 19% с 22,9%, а доля более крупных устройств с диагональю 12,1 дюйма увеличилась до 6,9% с 4,6%. Аналитики добавили, что самыми популярными брендами в 2025 году стали Huawei, Redmi, Samsung и Apple.
технологии, бизнес, россия, м.видео, huawei, samsung
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, М.Видео, Huawei, Samsung
04:08 14.01.2026
 
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Россияне по итогам 2025 года купили 2,9 миллиона планшетов и потратили на них 54,6 миллиарда рублей, чаще всего покупали планшеты по цене от 8 до 13 тысяч рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики "М.Видео".
"По итогам 2025 года было продано 2,9 миллиона устройств на общую сумму 54,6 миллиарда рублей. Ключевым драйвером рынка в натуральном выражении стал ценовой сегмент от 8 до 13 тысяч рублей. Его доля выросла с 18,1% в 2024 году до 22,8% в 2025 году, что делает этот диапазон самым быстрорастущим на рынке планшетов", - рассказали в компании.
Также аналитики отметили незначительное увеличение доли устройств стоимостью до 8 тысяч рублей - до 20,6% с 20,1%. При этом доля планшетов в сегменте от 17 до 26 тысяч рублей снизилась до 19,7% с 22,1%, а планшетов стоимостью выше 26 тысяч рублей - до 18,6% с 21,1%.
По данным компании, самыми востребованными планшетами стали устройства с диагональю 11 дюймов: они заняли треть от всех продаж в 2025 году. Эксперты поясняют, что такой формат покупатели рассматривают как универсальное решение для учебы, работы и домашнего использования.
Тем временем диагональ 10,1 дюйма снизила долю до 19% с 22,9%, а доля более крупных устройств с диагональю 12,1 дюйма увеличилась до 6,9% с 4,6%.
Аналитики добавили, что самыми популярными брендами в 2025 году стали Huawei, Redmi, Samsung и Apple.
 
