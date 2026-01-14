https://1prime.ru/20260114/elektroenergiya-866472429.html
Выработка электроэнергии в ЕЭС в 2025 году снизилась
россия
еэс
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии электростанциями в Единой энергосистеме (ЕЭС) России в 2025 году снизилась на 1,2% по сравнению с показателем прошлого года - до 1,166 триллиона кВт.ч, сообщили в "Системном операторе Единой энергосистемы" ("СО ЕЭС"). "По оперативным данным АО "СО ЕЭС", выработка электроэнергии электростанциями ЕЭС России в 2025 году составила 1 166 миллиардов кВт.ч, что на 1,2% ниже фактической выработки 2024 года, что соответствует снижению 0,9% без учета влияния дополнительного дня високосного года", - сказано в сообщении.В регуляторе отметили, что основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России несли тепловые электростанции (ТЭС). Их доля в структуре выработки составила 57,5%. Доля ГЭС – 16,7 %, АЭС – 18,7%, электростанций промышленных предприятий – 6,2%, ветровых станций (ВЭС) – 0,6 %, солнечных (СЭС) – 0,3%. В 2024 году выработка электроэнергии составила 1,18 триллиона кВт.ч.
россия, еэс
