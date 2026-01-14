В США запаниковали из-за шага ЕС против России
Санчес: Евросоюз хочет отправить войска в Гренландию якобы для противодействия России
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Великобритания, Германия и Франция намерены направить военные силы в Гренландию, якобы чтобы противодействовать России, сообщил журналист Рик Санчес в социальной сети X.
"(Премьер Великобритании Кир. — Прим. ред.) Стармер, (канцлер Германии Фридрих. — Прим. ред.) Мерц и (президент Франции Эммануэль. — Прим. ред.) Макрон теперь хотят отправить войска в Гренландию. Но не в ответ на предложенный Трампом захват власти, а якобы для противодействия русским. Что? В это невозможно поверить, друзья", — написал он.
Журналист также охарактеризовал антироссийскую риторику со стороны Европы как невменяемую.
Планы Трампа на Гренландию
С началом второго президентского срока президент США не раз утверждал, что остров должен стать частью Соединенных Штатов из-за его стратегической значимости для национальной безопасности. Он отказывался давать обещания о неприменении военной силы для достижения этой цели и не давал четкого ответа на вопрос, что для него важнее: Гренландия или сохранение НАТО.
В декабре американский лидер назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Тот, в свою очередь, подтвердил намерение США присоединить к себе эту территорию.
Ситуация обострилась после военной операции Штатов в Венесуэле в начале января. Тогда Трамп вновь заявил, что США нуждаются в Гренландии.
Все это вызвало резкую критику в самой Гренландии, где лидеры всех пяти парламентских партий в совместном заявлении осудили риторику Вашингтона и выступили против присоединения к США. В свою очередь, датский посол в Штатах Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Копенгаген и Вашингтон — близкие союзники.
Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США окажутся реальными.