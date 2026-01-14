Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Соглашение о свободной торговле Индии с ЕС будет без сельского хозяйства - 14.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260114/euractiv-866503489.html
Соглашение о свободной торговле Индии с ЕС будет без сельского хозяйства
Соглашение о свободной торговле Индии с ЕС будет без сельского хозяйства - 14.01.2026, ПРАЙМ
Соглашение о свободной торговле Индии с ЕС будет без сельского хозяйства
Соглашение о свободной торговле между Индией и Европейским союзом не будет включать в себя сельское хозяйство, сообщает портал Euractiv со ссылкой на источники. | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T22:39+0300
2026-01-14T22:39+0300
экономика
мировая экономика
индия
европа
сша
урсула фон дер ляйен
нарендра моди
ес
евросовет
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/05/842340532_0:62:2400:1412_1920x0_80_0_0_e42eb897a0746053062155b491ed4964.jpg
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Соглашение о свободной торговле между Индией и Европейским союзом не будет включать в себя сельское хозяйство, сообщает портал Euractiv со ссылкой на источники. Как отмечает портал, глава Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в конце января направятся в Индию для подписания соглашения. "Выступая на встрече со своими сторонниками из ЕНП (Европейская народная партия - ред.), фон дер Ляйен заявила, что соглашение "не будет включать сельское хозяйство", - пишет портал со ссылкой на источники, присутствовавшие на закрытой встрече. Как сообщает Euractiv, будущее торговое соглашение станет самым крупным в истории Евросоюза, открывая для Европы рынок, составляющий около 25% от населения планеты. Портал со ссылкой на чиновника, пишет, что председатель Еврокомиссии по торговле Сабин Вейэнд сказала послам ЕС в среду, что сделка учитывает интересы обеих сторон. Издание считает, что это может означать, что не все продукты будут исключены из соглашения. Индия начала переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с Евросоюзом в 2007 году, но они зашли в тупик в 2013 году, поскольку стороны не смогли достичь соглашения по ключевым вопросам, включая права интеллектуальной собственности, пошлины на автомобили и спиртные напитки, а также передвижение людей. Переговоры по этому соглашению стороны возобновили в мае 2021 года. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в республику в феврале 2025 года отметила, что она и индийский премьер Нарендра Моди поддержали амбициозную цель заключения соглашения о свободной торговле к концу прошлого года на фоне действий США по введению тарифов.
https://1prime.ru/20260114/aei-866490240.html
индия
европа
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/05/842340532_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_04b9250b50880e29f8c83afa4301cf2a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, индия, европа, сша, урсула фон дер ляйен, нарендра моди, ес, евросовет
Экономика, Мировая экономика, ИНДИЯ, ЕВРОПА, США, Урсула фон дер Ляйен, Нарендра Моди, ЕС, Евросовет
22:39 14.01.2026
 
Соглашение о свободной торговле Индии с ЕС будет без сельского хозяйства

Euractiv: соглашение о свободной торговле Индией и ЕС не будет включать сельское хозяйство

© Фото : Unsplash/Srijan MohanФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Флаг Индии. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Srijan Mohan
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Соглашение о свободной торговле между Индией и Европейским союзом не будет включать в себя сельское хозяйство, сообщает портал Euractiv со ссылкой на источники.
Как отмечает портал, глава Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в конце января направятся в Индию для подписания соглашения.
"Выступая на встрече со своими сторонниками из ЕНП (Европейская народная партия - ред.), фон дер Ляйен заявила, что соглашение "не будет включать сельское хозяйство", - пишет портал со ссылкой на источники, присутствовавшие на закрытой встрече.
Как сообщает Euractiv, будущее торговое соглашение станет самым крупным в истории Евросоюза, открывая для Европы рынок, составляющий около 25% от населения планеты.
Портал со ссылкой на чиновника, пишет, что председатель Еврокомиссии по торговле Сабин Вейэнд сказала послам ЕС в среду, что сделка учитывает интересы обеих сторон. Издание считает, что это может означать, что не все продукты будут исключены из соглашения.
Индия начала переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с Евросоюзом в 2007 году, но они зашли в тупик в 2013 году, поскольку стороны не смогли достичь соглашения по ключевым вопросам, включая права интеллектуальной собственности, пошлины на автомобили и спиртные напитки, а также передвижение людей. Переговоры по этому соглашению стороны возобновили в мае 2021 года. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в республику в феврале 2025 года отметила, что она и индийский премьер Нарендра Моди поддержали амбициозную цель заключения соглашения о свободной торговле к концу прошлого года на фоне действий США по введению тарифов.
Визит председателя Госдумы РФ В. Володина в Индию - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
США не заставят Индию отказаться от российской нефти, считает эксперт
15:35
 
ЭкономикаМировая экономикаИНДИЯЕВРОПАСШАУрсула фон дер ЛяйенНарендра МодиЕСЕвросовет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала