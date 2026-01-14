Соглашение о свободной торговле Индии с ЕС будет без сельского хозяйства

https://1prime.ru/20260114/euractiv-866503489.html
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Соглашение о свободной торговле между Индией и Европейским союзом не будет включать в себя сельское хозяйство, сообщает портал Euractiv со ссылкой на источники. Как отмечает портал, глава Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в конце января направятся в Индию для подписания соглашения. "Выступая на встрече со своими сторонниками из ЕНП (Европейская народная партия - ред.), фон дер Ляйен заявила, что соглашение "не будет включать сельское хозяйство", - пишет портал со ссылкой на источники, присутствовавшие на закрытой встрече. Как сообщает Euractiv, будущее торговое соглашение станет самым крупным в истории Евросоюза, открывая для Европы рынок, составляющий около 25% от населения планеты. Портал со ссылкой на чиновника, пишет, что председатель Еврокомиссии по торговле Сабин Вейэнд сказала послам ЕС в среду, что сделка учитывает интересы обеих сторон. Издание считает, что это может означать, что не все продукты будут исключены из соглашения. Индия начала переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с Евросоюзом в 2007 году, но они зашли в тупик в 2013 году, поскольку стороны не смогли достичь соглашения по ключевым вопросам, включая права интеллектуальной собственности, пошлины на автомобили и спиртные напитки, а также передвижение людей. Переговоры по этому соглашению стороны возобновили в мае 2021 года. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в республику в феврале 2025 года отметила, что она и индийский премьер Нарендра Моди поддержали амбициозную цель заключения соглашения о свободной торговле к концу прошлого года на фоне действий США по введению тарифов.
