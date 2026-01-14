Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Апелляция отклонила иск "Альфа-капитала" к Euroclear Bank - 14.01.2026
Апелляция отклонила иск "Альфа-капитала" к Euroclear Bank
Апелляция отклонила иск "Альфа-капитала" к Euroclear Bank - 14.01.2026, ПРАЙМ
Апелляция отклонила иск "Альфа-капитала" к Euroclear Bank
Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, отклонившей иск крупной российской управляющей компании "Альфа-капитал" к... | 14.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, отклонившей иск крупной российской управляющей компании "Альфа-капитал" к бельгийскому Euroclear Bank о взыскании около 319,4 миллиарда рублей убытков в размере стоимости заблокированных ответчиком ценных бумаг, принадлежащих клиентам истца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Апелляционный суд отклонил жалобу истца на принятое в августе решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. &quot;Оставить решение арбитражного суда Москвы без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения&quot;, - огласил резолютивную часть постановления суда председательствующий судья Иван Худобко.Изначально в этом иске, поданном в феврале 2024 года в интересах 150 тысяч клиентов управляющей компании, были заявлены требования о взыскании с ответчика убытков как в размере стоимости более 3 тысяч ценных бумаг, так и неполученного их держателями, клиентами истца, дохода по этим бумагам. В мае суд выделил требование о взыскании стоимости бумаг в отдельное производство.Сумма иска складывается из около 184,8 миллиарда рублей стоимости ценных бумаг, принадлежащих клиентам "Альфа-Капитала" по договорам доверительного управления, и около 134,6 миллиарда рублей стоимости бумаг, входящих в состав имущества паевых инвестиционных фондов, которыми управляет истец.Отказывая в иске, суд отметил: "истец не представил доказательств возникновения у него убытков в виде утраты прав владения, пользования и распоряжения ценными бумагами, а также что он понес какие-либо расходы". Из выписок по счетам следует, что истец является держателем этих ценных бумаг и не лишен возможности ими распоряжаться, например, через продажу на внебиржевом рынке, говорится в решении.Суд также сослался на позицию Центрального банка России, отмечающего, что "санкции носят временный характер и не влекут за собой конфискации имущества". Это означает, что после снятия ограничений владельцы ценных бумаг вновь получат возможность продавать их на бирже, пояснил суд.Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчетного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.В связи с заморозкой многие банки, компании и физлица РФ подали в России иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking. И до поданного 12 декабря иска ЦБ РФ, потребовавшего взыскать с Euroclear около 18,2 триллиона рублей, иск УК "Альфа-Капитал" был самым крупным из почти 200 исков, предъявленных к крупнейшему европейскому депозитарию российскими юрлицами и гражданами.Выступая в апелляционном суде, представитель Euroclear указал, что ссылка истца в жалобе на иск ЦБ необоснованна, поскольку в любом случае позиция Банка России в отношении суверенных активов не может применяться к активам частных инвесторов.УК "Альфа-капитал" называют одной из крупнейших компаний на рынке управления активами в России. На сайте компании сообщается, что на конец октября прошлого года под ее управлением находились активы в размере 1,7 триллиона рублей.
бизнес, финансы, банки, москва, альфа-капитал, euroclear bank
Бизнес, Финансы, Банки, МОСКВА, Альфа-Капитал, Euroclear Bank
12:45 14.01.2026 (обновлено: 13:19 14.01.2026)
 
Апелляция отклонила иск "Альфа-капитала" к Euroclear Bank

Суд отклонил иск "Альфа-капитала" к Euroclear Bank на 319,4 миллиарда рублей

© РИА Новости . Илья Питалев
Скульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
