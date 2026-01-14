https://1prime.ru/20260114/evraz-865482684.html

Evraz Steel Building и HL развивают промышленный диалог между РФ и КНР

МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ. Сотрудничество России и Китая развивается во всех отраслях, и промышленность - одна из основных. О том, почему китайцы открыли свои предприятия для посещения партнерами и что находят там российские компании, читайте в материале "Прайм".Заявление Президента РФ в ноябре о том, что всеобъемлющее партнёрство и стратегическое взаимодействие между Россией и Китаем вступили в новую эпоху и переживают наилучший период в своей истории, находит прямое отражение в промышленной сфере.В частности, российские производители металлоконструкций заинтересованы в новых китайских технологиях. Они проявляют повышенный интерес к промышленным турам, позволяющим компаниям напрямую познакомиться с производственными возможностями соседа. Сотрудничество между двумя странами поддерживают Evraz Steel Building и компания HL, которые системно организует промышленные выезды на площадки HL — крупнейшего мирового производителя лазерного оборудования.Почему российские заводы металлоконструкций стремятся увидеть китайские технологии своими глазами и что делает эти решения востребованными?Стратегическое партнерствоВ 2025 году Evraz Steel Building и HL заключили стратегическое партнёрство, направленное на формирование новой технологической культуры в российском стальном строительстве. За это время компании организовали серию промышленных туров, последней из которых стала поездка в декабре на крупные площадки HL в Чжанцзягане, Чанчжоу, Шэньчжэне и Гуанчжоу, а также на партнёрские предприятия Китае.Компания HL — единственный в Китае полностью вертикально интегрированный производитель лазерных станков с собственными мощностями свыше 1 000 000 м². Компания самостоятельно выпускает все ключевые узлы оборудования: от станин, порталов и кожухов до голов, источников и систем ЧПУ. Такой подход обеспечивает полный контроль над качеством на всех этапах производства и гарантирует высокую надёжность готовых станков.Участники получили возможность пройти путь создания современного лазерного оборудования — от инженерных лабораторий и центров НИОКР до тестирования систем в реальном производстве. В ходе программы тура российские заводы изучили разработку технической документации и 3D-моделей, процессы сборки и настройки станков; посетили лаборатории по созданию лазерных голов, источников и систем ЧПУ; наблюдали тестирование режимов резки и параметров на промышленном оборудовании, а также как проходят проверка систем качества и контроль перед отгрузкой.Интересным моментом для отечественных ЗМК стало тестирование резки собственных файлов на станках HL, что позволило увидеть масштаб технологий, недоступный при удалённых демонстрациях или презентациях."Мы видим запрос российского рынка на изучение китайских решений, в частности, лазерного оборудования, поэтому активно развиваем данное направление для наших партнёрских заводов. За 2025 год в рамках промышленного туризма Китай посетили порядка 30 заводов металлоконструкций. Отмечу, что без стратегического партнёрства Evraz Steel Building и HL такой эксклюзивный доступ к новейшим технологиям был бы невозможен", — рассказала руководитель направления внешних коммуникаций Evraz Steel Building Екатерина Самарина.Лучше один раз увидетьВо время тура представители российских предприятий провели технические сессии с ведущими инженерами и разработчиками HL. Делегаты получили ответы на свои производственные вопросы, разобрали оптимальные режимы реза, изучили технологические особенности различных моделей оборудования.Дополнительно участники посетили площадки с работающим оборудованием, увидели реальные производственные циклы, оценили надёжность лазерных станков и их экономическую выгоду.Для ЗМК это стало поводом серьёзно задуматься о переходе на лазерные решения. На примере производств, которые посетили делегаты тура, они получили реальное представление о том, какой уровень производительности можно достигнуть при модернизации цехов, а также какие показатели себестоимости обеспечивают современные лазерные комплексы. Это позволило заводам объективно сравнить текущие процессы с передовыми международными практиками и оценить экономический эффект от внедрения лазера.Например, балкорез HBF выполняет полный цикл обработки: от разметки и вырезки отверстий до фасок, маркировки и технологических пазов. Такой подход позволяет объединить несколько операций в одном процессе. Опыт эксплуатации показывает: внедрение данного оборудования позволяет сократить цикл раскроя почти вдвое, одновременно повысив качество готовых элементов.Промышленный тур носил по-настоящему эксклюзивный характер. Российским делегатам впервые показали новые модели оборудования 2026 года, которые ещё не представлены на рынке и только готовятся к широкой дистрибуции. Участники смогли увидеть функционал будущих решений "вживую": обновлённые модели станков с повышенной скоростью обработки, усовершенствованной механикой и экономичными источниками. Такая информация недоступна в открытых презентациях и обычно демонстрируется только стратегическим партнёрам.Деловой нетворкинг лидеров металлообработкиВажным элементом промышленных туров является деловой нетворкинг: обмен опытом, обсуждение отраслевых задач, установление партнёрств, формирование кооперационных цепочек. Данный формат поездок создаёт среду для неформального и содержательного общения — то, что впоследствии становится основой долгосрочных совместных проектов."HL и Evraz Steel Building объединяет общая цель — обеспечить российской индустрии металлоконструкций доступ к передовым, проверенным технологиям и сформировать новую культуру производственного качества. Мы тестируем решения в реальных условиях, адаптируем их под задачи отечественных производителей. По сути, это живое технологическое win-win сотрудничество между предприятиями двух стран", — подчеркнул генеральный директор ООО "СТМ" HL Сергей Масюков.В 2025 году HL присвоила Evraz Steel Building статус стратегического партнёра в России. Это звание отражает совместную системную работу двух компаний, охватывающую R&D, внедрение технологий и обучение производств.Промышленные туры в Поднебесную набирают обороты и становятся важным инструментом технологического развития российской отрасли металлоконструкций. В 2026 году планируется, что количество экскурсий в Китай увеличится. Как следствие, новых цепочек кооперации между предприятиями двух стран будет больше.

китай

