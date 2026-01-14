https://1prime.ru/20260114/evrokomissija-866459491.html

Еврокомиссия может предложить Украине кредит на 90 миллиардов евро

БРЮССЕЛЬ, 14 янв - ПРАЙМ. Коллегия еврокомиссаров на своем заседании в среду может представить законодательное предложение о предоставлении Украине кредита с гарантиями под бюджет Евросоюза общей суммой в 90 миллиардов евро на ближайшие два года. Ожидается, что предложение будет озвучено самой председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на пресс-конференции в середине дня в среду. Решение о совместном займе стран ЕС на сумму примерно 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре прошлого года. Тогда Бельгия смогла заблокировать решение об использовании для этих нужд замороженных российских активов. Еврокомиссии было поручено разработать правовые акты, которые определят условия выдачи кредита, а также механизм кредитования. Ранее в Еврокомиссии заявили, что планируют начать первые выплаты Киеву из этого кредита уже в начале второго квартала этого года, если соответствующий механизм будет утвержден странами Евросоюза.

