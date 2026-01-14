Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС выдала предупреждение производителю систем тушения пожаров "Пирохимике" - 14.01.2026
ФАС выдала предупреждение производителю систем тушения пожаров "Пирохимике"
ФАС выдала предупреждение производителю систем тушения пожаров "Пирохимике" - 14.01.2026, ПРАЙМ
ФАС выдала предупреждение производителю систем тушения пожаров "Пирохимике"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение "Пирохимике", производителю систем тушения пожаров, из-за рассылки контрагентам... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T13:17+0300
2026-01-14T13:17+0300
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение "Пирохимике", производителю систем тушения пожаров, из-за рассылки контрагентам ненадлежащих писем о своём конкуренте, следует из сообщения ведомства. &quot;ФАС выдала предупреждение компании &quot;Пирохимика&quot;. Ведомство выявило признаки недобросовестной конкуренции в действиях организации. В ФАС России обратилось ООО &quot;МТС Снабжение&quot;. Общество производит автономные системы пожаротушения. Организация сообщила, что ее конкурент распространял дискредитирующие сведения&quot;, - говорится в сообщении.Уточняется, что в письмах контрагентам компания "Пирохимика" указывала на недобросовестность действий заявителя при реализации автономных установок пожаротушения "Циклоида" под видом аналогичной продукции марки "Парабола". А помимо этого, "Пирохимика" утверждала, что было установлено нарушения интеллектуальных прав её конкурентом, и его продукция может быть арестована и изъята. Отмечается, что "эти действия приостановили сложившиеся гражданско-правовые отношения ООО "МТС Снабжение" с контрагентами" и нанесли ущерб деловой репутации компании, что привело к её убыткам. По мнению ведомства, ООО "НТА Пирохимика" могло получить необоснованные конкурентные преимущества и приток клиентов. &quot;Ведомство выдало компании предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства. Организации необходимо отозвать ранее направленные письма, опровергнуть содержащуюся в них информацию, в том числе на своем официальном сайте, а также представить отчет об исполнении предупреждения в течение 10 дней со дня его получения&quot;, - заключается в сообщении.Научно-технический альянс (НТА) "Пирохимика" - разработчик и производитель инновационных установок пожаротушения, выпускаемых по запатентованной технологии, говорится на сайте компании.
2026
МТС
13:17 14.01.2026
 
ФАС выдала предупреждение производителю систем тушения пожаров "Пирохимике"

ФАС выдала предупреждение "Пирохимике" из-за рассылки контрагентам писем о конкуренте

Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение "Пирохимике", производителю систем тушения пожаров, из-за рассылки контрагентам ненадлежащих писем о своём конкуренте, следует из сообщения ведомства.

"ФАС выдала предупреждение компании "Пирохимика". Ведомство выявило признаки недобросовестной конкуренции в действиях организации. В ФАС России обратилось ООО "МТС Снабжение". Общество производит автономные системы пожаротушения. Организация сообщила, что ее конкурент распространял дискредитирующие сведения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в письмах контрагентам компания "Пирохимика" указывала на недобросовестность действий заявителя при реализации автономных установок пожаротушения "Циклоида" под видом аналогичной продукции марки "Парабола". А помимо этого, "Пирохимика" утверждала, что было установлено нарушения интеллектуальных прав её конкурентом, и его продукция может быть арестована и изъята.
Отмечается, что "эти действия приостановили сложившиеся гражданско-правовые отношения ООО "МТС Снабжение" с контрагентами" и нанесли ущерб деловой репутации компании, что привело к её убыткам.
По мнению ведомства, ООО "НТА Пирохимика" могло получить необоснованные конкурентные преимущества и приток клиентов.

"Ведомство выдало компании предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства. Организации необходимо отозвать ранее направленные письма, опровергнуть содержащуюся в них информацию, в том числе на своем официальном сайте, а также представить отчет об исполнении предупреждения в течение 10 дней со дня его получения", - заключается в сообщении.

Научно-технический альянс (НТА) "Пирохимика" - разработчик и производитель инновационных установок пожаротушения, выпускаемых по запатентованной технологии, говорится на сайте компании.
