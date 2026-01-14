https://1prime.ru/20260114/fas-866481782.html

ФАС выдала предупреждение производителю систем тушения пожаров "Пирохимике"

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение "Пирохимике", производителю систем тушения пожаров, из-за рассылки контрагентам ненадлежащих писем о своём конкуренте, следует из сообщения ведомства. "ФАС выдала предупреждение компании "Пирохимика". Ведомство выявило признаки недобросовестной конкуренции в действиях организации. В ФАС России обратилось ООО "МТС Снабжение". Общество производит автономные системы пожаротушения. Организация сообщила, что ее конкурент распространял дискредитирующие сведения", - говорится в сообщении.Уточняется, что в письмах контрагентам компания "Пирохимика" указывала на недобросовестность действий заявителя при реализации автономных установок пожаротушения "Циклоида" под видом аналогичной продукции марки "Парабола". А помимо этого, "Пирохимика" утверждала, что было установлено нарушения интеллектуальных прав её конкурентом, и его продукция может быть арестована и изъята. Отмечается, что "эти действия приостановили сложившиеся гражданско-правовые отношения ООО "МТС Снабжение" с контрагентами" и нанесли ущерб деловой репутации компании, что привело к её убыткам. По мнению ведомства, ООО "НТА Пирохимика" могло получить необоснованные конкурентные преимущества и приток клиентов. "Ведомство выдало компании предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства. Организации необходимо отозвать ранее направленные письма, опровергнуть содержащуюся в них информацию, в том числе на своем официальном сайте, а также представить отчет об исполнении предупреждения в течение 10 дней со дня его получения", - заключается в сообщении.Научно-технический альянс (НТА) "Пирохимика" - разработчик и производитель инновационных установок пожаротушения, выпускаемых по запатентованной технологии, говорится на сайте компании.

