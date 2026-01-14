https://1prime.ru/20260114/fas-866501512.html

ФАС запросила крупнейших производителей овощей

ФАС запросила крупнейших производителей овощей - 14.01.2026, ПРАЙМ

ФАС запросила крупнейших производителей овощей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России запросила крупнейших производителей овощей, чтобы изучить ценовую ситуацию на рынке и принять меры... | 14.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-14T21:25+0300

2026-01-14T21:25+0300

2026-01-14T21:25+0300

экономика

бизнес

сельское хозяйство

магнит

росстат

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/03/865177385_0:163:3063:1885_1920x0_80_0_0_846977f8828d6f7f337aeeafa49f2932.jpg

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России запросила крупнейших производителей овощей, чтобы изучить ценовую ситуацию на рынке и принять меры антимонопольного реагирования при необходимости, сообщило ведомство. "ФАС направила запросы крупнейшим производителям овощной продукции. Служба изучит ценовую ситуацию на рынках овощей защищенного грунта… По результатам анализа представленных сведений при наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования", - говорится в сообщении. Уточняется, что компании, входящие в группы "РОСТ", "ЭКО-культура", "Горкунов", "Магнит", "Теплицы Регионов" и "Мое лето", должны предоставить информацию об объемах производства и реализации продукции, а также данные о себестоимости, оптово-отпускных ценах, рентабельности продаж и системе сбыта. По данным Росстата, за период с 1 по 12 января рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 7,9%. В частности, огурцы подорожали на 21,3%, помидоры - на 13,6%, картофель - на 5,8%, капуста - на 4%, морковь - на 3,8%, свекла и лук - на 3,6%, яблоки - на 2,4%, бананы - на 0,9%.

https://1prime.ru/20260114/fas-866481782.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, сельское хозяйство, магнит, росстат