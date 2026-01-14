https://1prime.ru/20260114/fas-866501512.html
ФАС запросила крупнейших производителей овощей
экономика
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России запросила крупнейших производителей овощей, чтобы изучить ценовую ситуацию на рынке и принять меры антимонопольного реагирования при необходимости, сообщило ведомство. "ФАС направила запросы крупнейшим производителям овощной продукции. Служба изучит ценовую ситуацию на рынках овощей защищенного грунта… По результатам анализа представленных сведений при наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования", - говорится в сообщении. Уточняется, что компании, входящие в группы "РОСТ", "ЭКО-культура", "Горкунов", "Магнит", "Теплицы Регионов" и "Мое лето", должны предоставить информацию об объемах производства и реализации продукции, а также данные о себестоимости, оптово-отпускных ценах, рентабельности продаж и системе сбыта. По данным Росстата, за период с 1 по 12 января рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 7,9%. В частности, огурцы подорожали на 21,3%, помидоры - на 13,6%, картофель - на 5,8%, капуста - на 4%, морковь - на 3,8%, свекла и лук - на 3,6%, яблоки - на 2,4%, бананы - на 0,9%.
