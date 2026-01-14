Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Франции рост случаев сверхзадолженности превысил ожидания - 14.01.2026
Во Франции рост случаев сверхзадолженности превысил ожидания
Во Франции рост случаев сверхзадолженности превысил ожидания - 14.01.2026, ПРАЙМ
Во Франции рост случаев сверхзадолженности превысил ожидания
Рост случаев, когда граждане Франции столкнулись с чрезмерной задолженностью (ситуация, когда стоимость имущества должника превышает сумму его долговых... | 14.01.2026, ПРАЙМ
ПАРИЖ, 14 янв - ПРАЙМ. Рост случаев, когда граждане Франции столкнулись с чрезмерной задолженностью (ситуация, когда стоимость имущества должника превышает сумму его долговых обязательств), превысил по итогам 2025 года ожидания Банка Франции (ЦБ страны) в три раза, сообщает в среду газета Figaro. "Число дел о чрезмерной задолженности в 2025 году вновь выросло, подскочив почти на 10%. По итогам 2025 года количество (дел о сверхзадолженности - ред.) выросло на 9,8% по сравнению с предыдущим годом, ...Банк Франции ожидал, что за весь год этот показатель вырастет на 3%", - говорится в публикации. На фоне такого значительного роста дел о чрезмерной задолженности французский центробанк увеличил штат сотрудников, занимающихся этими случаями. В Банке Франции также рассматривают возможность использования искусственного интеллекта, пишет издание. "В течение двух последних лет мы наблюдаем рост числа дел о чрезмерной задолженности", - приводит газета слова главы французского ЦБ Франсуа Вильруа де Гало, который также напомнил, что за 2024 год количество случаев сверхзадолженности выросло на 10,8% по сравнению с предыдущим годом за счет продолжающегося снижения покупательной способности. Несмотря на такой значительный рост ситуация с ростом сверхзадолженности все еще не такая тяжелая, как в 2014 году, когда в стране был зафиксирован исторический антирекорд. По сравнению с показателями 2014 года в стране количество дел о чрезмерной задолженности ниже на 32%, уточняет Figaro со ссылкой на главу французского ЦБ.
финансы, франция, банк франции
Экономика, Финансы, ФРАНЦИЯ, Банк Франции
18:29 14.01.2026
 
Во Франции рост случаев сверхзадолженности превысил ожидания

Figaro: число случаев чрезмерной задолженности во Франции превысило ожидания Банка страны

© fotolia.com / Tatjana BrilaФлаг Франции
Флаг Франции
Флаг Франции. Архивное фото
© fotolia.com / Tatjana Brila
ПАРИЖ, 14 янв - ПРАЙМ. Рост случаев, когда граждане Франции столкнулись с чрезмерной задолженностью (ситуация, когда стоимость имущества должника превышает сумму его долговых обязательств), превысил по итогам 2025 года ожидания Банка Франции (ЦБ страны) в три раза, сообщает в среду газета Figaro.
"Число дел о чрезмерной задолженности в 2025 году вновь выросло, подскочив почти на 10%. По итогам 2025 года количество (дел о сверхзадолженности - ред.) выросло на 9,8% по сравнению с предыдущим годом, ...Банк Франции ожидал, что за весь год этот показатель вырастет на 3%", - говорится в публикации.
На фоне такого значительного роста дел о чрезмерной задолженности французский центробанк увеличил штат сотрудников, занимающихся этими случаями. В Банке Франции также рассматривают возможность использования искусственного интеллекта, пишет издание.
"В течение двух последних лет мы наблюдаем рост числа дел о чрезмерной задолженности", - приводит газета слова главы французского ЦБ Франсуа Вильруа де Гало, который также напомнил, что за 2024 год количество случаев сверхзадолженности выросло на 10,8% по сравнению с предыдущим годом за счет продолжающегося снижения покупательной способности.
Несмотря на такой значительный рост ситуация с ростом сверхзадолженности все еще не такая тяжелая, как в 2014 году, когда в стране был зафиксирован исторический антирекорд. По сравнению с показателями 2014 года в стране количество дел о чрезмерной задолженности ниже на 32%, уточняет Figaro со ссылкой на главу французского ЦБ.
