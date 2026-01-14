https://1prime.ru/20260114/ford-866473452.html
Ford подала три заявки на регистрацию товарных знаков в России
Ford подала три заявки на регистрацию товарных знаков в России - 14.01.2026, ПРАЙМ
Ford подала три заявки на регистрацию товарных знаков в России
Ушедшая из России американская компания по производству автомобилей Ford подала три заявки на регистрацию товарных знаков, выяснило РИА Новости, изучив... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T10:51+0300
2026-01-14T10:51+0300
2026-01-14T10:51+0300
бизнес
набережные челны
ford
соллерс
роспатент
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866030801_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_82a55c95759fd8211e7d980a00e283a9.jpg
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Ушедшая из России американская компания по производству автомобилей Ford подала три заявки на регистрацию товарных знаков, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявки с логотипом компании, логотипом Motorcraft и изображением скачущей лошади, поступили в ведомство в январе 2026 года. Заявителем выступает "Форд Мотор Компани". В случае регистрации в России под вышеуказанными товарными знаками компания сможет продавать транспортные средства, запчасти к ним, а также моторные масла и смазочные материалы. Компания Ford остановила производство автомобилей в России в 2019 году. Позднее в октябре 2022 года Ford Motor Company продала долю 49% в совместном предприятии с российской автомобилестроительной группой "Соллерс" - ООО "Соллерс Форд". "Соллерс" стал обладателем доли в 100% в автосборочном и моторном заводах в Елабуге, а также автомобильном заводе в Набережных Челнах. Уточнялось, что Ford сохранил за собой возможность обратного выкупа активов в течение пяти лет.
https://1prime.ru/20260113/lexus-866457164.html
набережные челны
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866030801_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_b935aea252b331d861288a1ad653ff3a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, набережные челны, ford, соллерс, роспатент
Бизнес, Набережные челны, Ford, Соллерс, Роспатент
Ford подала три заявки на регистрацию товарных знаков в России
Компания Ford подала три заявки на регистрацию товарных знаков в России
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Ушедшая из России американская компания по производству автомобилей Ford подала три заявки на регистрацию товарных знаков, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявки с логотипом компании, логотипом Motorcraft и изображением скачущей лошади, поступили в ведомство в январе 2026 года. Заявителем выступает "Форд Мотор Компани".
В случае регистрации в России под вышеуказанными товарными знаками компания сможет продавать транспортные средства, запчасти к ним, а также моторные масла и смазочные материалы.
Компания Ford
остановила производство автомобилей в России в 2019 году. Позднее в октябре 2022 года Ford Motor Company продала долю 49% в совместном предприятии с российской автомобилестроительной группой "Соллерс
" - ООО "Соллерс Форд".
"Соллерс" стал обладателем доли в 100% в автосборочном и моторном заводах в Елабуге, а также автомобильном заводе в Набережных Челнах
. Уточнялось, что Ford сохранил за собой возможность обратного выкупа активов в течение пяти лет.
Toyota зарегистрировала в России товарный знак Lexus