Ford подала три заявки на регистрацию товарных знаков в России - 14.01.2026
Ford подала три заявки на регистрацию товарных знаков в России
Ford подала три заявки на регистрацию товарных знаков в России - 14.01.2026, ПРАЙМ
Ford подала три заявки на регистрацию товарных знаков в России
Ушедшая из России американская компания по производству автомобилей Ford подала три заявки на регистрацию товарных знаков, выяснило РИА Новости, изучив... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T10:51+0300
2026-01-14T10:51+0300
бизнес
набережные челны
ford
соллерс
роспатент
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866030801_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_82a55c95759fd8211e7d980a00e283a9.jpg
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Ушедшая из России американская компания по производству автомобилей Ford подала три заявки на регистрацию товарных знаков, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявки с логотипом компании, логотипом Motorcraft и изображением скачущей лошади, поступили в ведомство в январе 2026 года. Заявителем выступает "Форд Мотор Компани". В случае регистрации в России под вышеуказанными товарными знаками компания сможет продавать транспортные средства, запчасти к ним, а также моторные масла и смазочные материалы. Компания Ford остановила производство автомобилей в России в 2019 году. Позднее в октябре 2022 года Ford Motor Company продала долю 49% в совместном предприятии с российской автомобилестроительной группой "Соллерс" - ООО "Соллерс Форд". "Соллерс" стал обладателем доли в 100% в автосборочном и моторном заводах в Елабуге, а также автомобильном заводе в Набережных Челнах. Уточнялось, что Ford сохранил за собой возможность обратного выкупа активов в течение пяти лет.
бизнес, набережные челны, ford, соллерс, роспатент
Бизнес, Набережные челны, Ford, Соллерс, Роспатент
10:51 14.01.2026
 
Ford подала три заявки на регистрацию товарных знаков в России

Компания Ford подала три заявки на регистрацию товарных знаков в России

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип американской автомобилестроительной компании Ford в автосалоне
Логотип американской автомобилестроительной компании Ford в автосалоне - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Логотип американской автомобилестроительной компании Ford в автосалоне. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Ушедшая из России американская компания по производству автомобилей Ford подала три заявки на регистрацию товарных знаков, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявки с логотипом компании, логотипом Motorcraft и изображением скачущей лошади, поступили в ведомство в январе 2026 года. Заявителем выступает "Форд Мотор Компани".
В случае регистрации в России под вышеуказанными товарными знаками компания сможет продавать транспортные средства, запчасти к ним, а также моторные масла и смазочные материалы.
Компания Ford остановила производство автомобилей в России в 2019 году. Позднее в октябре 2022 года Ford Motor Company продала долю 49% в совместном предприятии с российской автомобилестроительной группой "Соллерс" - ООО "Соллерс Форд".
"Соллерс" стал обладателем доли в 100% в автосборочном и моторном заводах в Елабуге, а также автомобильном заводе в Набережных Челнах. Уточнялось, что Ford сохранил за собой возможность обратного выкупа активов в течение пяти лет.
БизнесНабережные челныFordСоллерсРоспатент
 
 
