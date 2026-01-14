https://1prime.ru/20260114/frantsija-866461202.html
Нацсобрание Франции разрешило досмотр багажа участников ОИ-2030
2026-01-14T02:47+0300
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции приняло в первом чтении законопроект, разрешающий сотрудникам Французского агентства по борьбе с допингом досмотр багажа участников Олимпийских игр 2030 года, следует из публикации на сайте законодательного органа.
Игры 2030 года планируется провести во Французских Альпах.
"Национальное собрание продолжило рассмотрение и приняло в первом чтении законопроект относительно Олимпийских и Паралимпийских игр 2030 года", - сообщает Нацсобрание.
Согласно законопроекту, в спортивный кодекс страны вносится упоминание о том, что допинг-офицеры в целях проведения расследования могут проводить визуальный осмотр багажа и с согласия владельца обыскивать его.
