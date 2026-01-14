Нацсобрание Франции разрешило досмотр багажа участников ОИ-2030

https://1prime.ru/20260114/frantsija-866461202.html

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции приняло в первом чтении законопроект, разрешающий сотрудникам Французского агентства по борьбе с допингом досмотр багажа участников Олимпийских игр 2030 года, следует из публикации на сайте законодательного органа. Игры 2030 года планируется провести во Французских Альпах. "Национальное собрание продолжило рассмотрение и приняло в первом чтении законопроект относительно Олимпийских и Паралимпийских игр 2030 года", - сообщает Нацсобрание. Согласно законопроекту, в спортивный кодекс страны вносится упоминание о том, что допинг-офицеры в целях проведения расследования могут проводить визуальный осмотр багажа и с согласия владельца обыскивать его.

