Германия не пригласила Россию на форум по сельскому хозяйству в Берлине - 14.01.2026
Германия не пригласила Россию на форум по сельскому хозяйству в Берлине
Германия не пригласила Россию на форум по сельскому хозяйству в Берлине - 14.01.2026, ПРАЙМ
Германия не пригласила Россию на форум по сельскому хозяйству в Берлине
Правительство Германии решило не приглашать представителей РФ на проходящую в рамках 18-го глобального форума по продовольствию и сельскому хозяйству... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T22:47+0300
2026-01-14T22:47+0300
БЕРЛИН, 14 янв - ПРАЙМ. Правительство Германии решило не приглашать представителей РФ на проходящую в рамках 18-го глобального форума по продовольствию и сельскому хозяйству конференцию с участием министров сельского хозяйства в Берлине, не примут в ней участие и США с Китаем, хотя страны получили приглашение, заявил представитель минсельхоза ФРГ. "При приглашении мы всегда координируем действия внутри федерального правительства, в данном случае конкретно с министерством иностранных дел. Соответственно, Россия приглашена не была. США и Китай были приглашены. Насколько мне известно, ни США, ни Китай участия не примут", - заявил он журналистам в ходе брифинга кабмина. Глобальный форум по продовольствию и сельскому хозяйству (Global Forum for Food and Agriculture, GFFA) проходит с 14 по 17 января в Берлине с участием министров сельского хозяйства свыше 60 стран. Основной темой его заявлены водные ресурсы.
мировая экономика, сельское хозяйство, сша, китай, германия
Экономика, Мировая экономика, Сельское хозяйство, США, КИТАЙ, ГЕРМАНИЯ
22:47 14.01.2026
 
Германия не пригласила Россию на форум по сельскому хозяйству в Берлине

Правительство Германии решило не приглашать Россию на конференцию GFFA в Берлине

БЕРЛИН, 14 янв - ПРАЙМ. Правительство Германии решило не приглашать представителей РФ на проходящую в рамках 18-го глобального форума по продовольствию и сельскому хозяйству конференцию с участием министров сельского хозяйства в Берлине, не примут в ней участие и США с Китаем, хотя страны получили приглашение, заявил представитель минсельхоза ФРГ.
"При приглашении мы всегда координируем действия внутри федерального правительства, в данном случае конкретно с министерством иностранных дел. Соответственно, Россия приглашена не была. США и Китай были приглашены. Насколько мне известно, ни США, ни Китай участия не примут", - заявил он журналистам в ходе брифинга кабмина.
Глобальный форум по продовольствию и сельскому хозяйству (Global Forum for Food and Agriculture, GFFA) проходит с 14 по 17 января в Берлине с участием министров сельского хозяйства свыше 60 стран. Основной темой его заявлены водные ресурсы.
ЭкономикаМировая экономикаСельское хозяйствоСШАКИТАЙГЕРМАНИЯ
 
 
