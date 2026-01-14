https://1prime.ru/20260114/fts-866473314.html
ФТС выявила более девяти тысяч машин с серым импортом в 2025 году
2026-01-14T10:49+0300
2026-01-14T10:49+0300
2026-01-14T10:49+0300
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России в 2025 году в рамках борьбы с серым импортом выявила более 9 тысяч транспортных средств, перевозивших товары с нарушениями, сообщил глава службы Валерий Пикалев на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Он отметил, что в минувшем году были проведены достаточно масштабные мероприятия по обелению экономики, в рамках которых особое внимание уделено борьбе с серым импортом. Для этого, по словам главы ФТС, была усилена работа мобильных групп. "В результате было выявлено более 9 тысяч транспортных средств, перевозивших товары с различными нарушениями. Их общий вес составил более 136 тысяч тонн", – сказал Пикалев.
