ФТС выявила более девяти тысяч машин с серым импортом в 2025 году - 14.01.2026
ФТС выявила более девяти тысяч машин с серым импортом в 2025 году
ФТС выявила более девяти тысяч машин с серым импортом в 2025 году - 14.01.2026, ПРАЙМ
ФТС выявила более девяти тысяч машин с серым импортом в 2025 году
Федеральная таможенная служба (ФТС) России в 2025 году в рамках борьбы с серым импортом выявила более 9 тысяч транспортных средств, перевозивших товары с... | 14.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России в 2025 году в рамках борьбы с серым импортом выявила более 9 тысяч транспортных средств, перевозивших товары с нарушениями, сообщил глава службы Валерий Пикалев на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Он отметил, что в минувшем году были проведены достаточно масштабные мероприятия по обелению экономики, в рамках которых особое внимание уделено борьбе с серым импортом. Для этого, по словам главы ФТС, была усилена работа мобильных групп. &quot;В результате было выявлено более 9 тысяч транспортных средств, перевозивших товары с различными нарушениями. Их общий вес составил более 136 тысяч тонн&quot;, – сказал Пикалев.
бизнес, россия, рф, михаил мишустин, фтс россии
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, ФТС России
10:49 14.01.2026
 
ФТС выявила более девяти тысяч машин с серым импортом в 2025 году

Вход на зону таможенного контроля Московской областной таможни. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России в 2025 году в рамках борьбы с серым импортом выявила более 9 тысяч транспортных средств, перевозивших товары с нарушениями, сообщил глава службы Валерий Пикалев на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
Он отметил, что в минувшем году были проведены достаточно масштабные мероприятия по обелению экономики, в рамках которых особое внимание уделено борьбе с серым импортом. Для этого, по словам главы ФТС, была усилена работа мобильных групп.

"В результате было выявлено более 9 тысяч транспортных средств, перевозивших товары с различными нарушениями. Их общий вес составил более 136 тысяч тонн", – сказал Пикалев.

БизнесРОССИЯРФМихаил МишустинФТС России
 
 
