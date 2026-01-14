https://1prime.ru/20260114/fts-866474967.html

ФТС проводит реинжиниринг всех таможенных процессов

ФТС проводит реинжиниринг всех таможенных процессов - 14.01.2026, ПРАЙМ

ФТС проводит реинжиниринг всех таможенных процессов

Федеральная таможенная служба (ФТС) проводит реинжиниринг всех таможенных процессов, сообщил глава службы Валерий Пикалев. | 14.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-14T11:14+0300

2026-01-14T11:14+0300

2026-01-14T11:14+0300

россия

рф

михаил мишустин

фтс россии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862173240_0:67:2429:1433_1920x0_80_0_0_cb3e171b7174ca0c78988a2ad8f6ec49.jpg

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) проводит реинжиниринг всех таможенных процессов, сообщил глава службы Валерий Пикалев. "В настоящее время проводим реинжиниринг всех таможенных процессов для формирования принципиально новой таможенной экосистемы", - сказал он на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.Пикалев отметил, что ФТС, учитывая текущие реалии, внесла необходимые корректировки в дальнейшие мероприятия стратегии развития службы до 2030 года и уже приступила к их исполнению. "Мы решили перед собой поставить эту амбициозную задачу и приступить в конце этого срока к созданию Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов нового поколения", - добавил Пикалев.Однако ФТС понимает, что понятие таможенной экосистемы шире, чем просто создание Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов ЕАИС ТО 2.0., подчеркнул глава службы. Он объяснил, что для реализации поставленной задачи потребуется доработка не только нормативных документов, но и околотаможенной инфраструктуры, в частности, складов временного хранения (СВХ) и зон таможенного контроля (ЗТК). "Это целый комплекс мероприятий, который будет охватывать и околотаможенную инфраструктуру", - заключил Пикалев.

https://1prime.ru/20260114/fts-866473314.html

https://1prime.ru/20260114/minustin-866472998.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, михаил мишустин, фтс россии