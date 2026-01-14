Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФТС проводит реинжиниринг всех таможенных процессов - 14.01.2026, ПРАЙМ
ФТС проводит реинжиниринг всех таможенных процессов
ФТС проводит реинжиниринг всех таможенных процессов - 14.01.2026, ПРАЙМ
ФТС проводит реинжиниринг всех таможенных процессов
Федеральная таможенная служба (ФТС) проводит реинжиниринг всех таможенных процессов, сообщил глава службы Валерий Пикалев. | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T11:14+0300
2026-01-14T11:14+0300
россия
рф
михаил мишустин
фтс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862173240_0:67:2429:1433_1920x0_80_0_0_cb3e171b7174ca0c78988a2ad8f6ec49.jpg
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) проводит реинжиниринг всех таможенных процессов, сообщил глава службы Валерий Пикалев. &quot;В настоящее время проводим реинжиниринг всех таможенных процессов для формирования принципиально новой таможенной экосистемы&quot;, - сказал он на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.Пикалев отметил, что ФТС, учитывая текущие реалии, внесла необходимые корректировки в дальнейшие мероприятия стратегии развития службы до 2030 года и уже приступила к их исполнению. &quot;Мы решили перед собой поставить эту амбициозную задачу и приступить в конце этого срока к созданию Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов нового поколения&quot;, - добавил Пикалев.Однако ФТС понимает, что понятие таможенной экосистемы шире, чем просто создание Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов ЕАИС ТО 2.0., подчеркнул глава службы. Он объяснил, что для реализации поставленной задачи потребуется доработка не только нормативных документов, но и околотаможенной инфраструктуры, в частности, складов временного хранения (СВХ) и зон таможенного контроля (ЗТК). &quot;Это целый комплекс мероприятий, который будет охватывать и околотаможенную инфраструктуру&quot;, - заключил Пикалев.
рф
россия, рф, михаил мишустин, фтс россии
РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, ФТС России
11:14 14.01.2026
 
ФТС проводит реинжиниринг всех таможенных процессов

Пикалев: ФТС проводит реинжиниринг всех таможенных процессов

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) проводит реинжиниринг всех таможенных процессов, сообщил глава службы Валерий Пикалев.

"В настоящее время проводим реинжиниринг всех таможенных процессов для формирования принципиально новой таможенной экосистемы", - сказал он на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Пикалев отметил, что ФТС, учитывая текущие реалии, внесла необходимые корректировки в дальнейшие мероприятия стратегии развития службы до 2030 года и уже приступила к их исполнению.

"Мы решили перед собой поставить эту амбициозную задачу и приступить в конце этого срока к созданию Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов нового поколения", - добавил Пикалев.

Однако ФТС понимает, что понятие таможенной экосистемы шире, чем просто создание Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов ЕАИС ТО 2.0., подчеркнул глава службы. Он объяснил, что для реализации поставленной задачи потребуется доработка не только нормативных документов, но и околотаможенной инфраструктуры, в частности, складов временного хранения (СВХ) и зон таможенного контроля (ЗТК).

"Это целый комплекс мероприятий, который будет охватывать и околотаможенную инфраструктуру", - заключил Пикалев.

РОССИЯРФМихаил МишустинФТС России
 
 
