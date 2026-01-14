https://1prime.ru/20260114/gaz-866499334.html
Запасы газа в ПХГ Европы стремятся к историческому минимуму
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Запасы газа в подземных хранилищах Европы стремятся к историческому минимуму, предупредил "Газпром". "Запасы газа в подземных хранилищах Европы стремятся к историческому минимуму. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 12 января уровень заполненности ПХГ Европы снизился до 53% – в них осталось 53,9 миллиарда кубометров газа", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Уточняется, что это на 4,1 миллиарда кубометров меньше, чем на ту же дату в зимнем сезоне 2017/2018 года – самом суровом для европейских хранилищ. Тогда из них был отобран исторически максимальный объем газа, а оставшиеся запасы оказались на самом низком уровне за все годы наблюдений.
