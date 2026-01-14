Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Запасы газа в ПХГ Европы стремятся к историческому минимуму - 14.01.2026, ПРАЙМ
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
Запасы газа в ПХГ Европы стремятся к историческому минимуму
Запасы газа в ПХГ Европы стремятся к историческому минимуму - 14.01.2026, ПРАЙМ
Запасы газа в ПХГ Европы стремятся к историческому минимуму
Запасы газа в подземных хранилищах Европы стремятся к историческому минимуму, предупредил "Газпром". | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T20:00+0300
2026-01-14T20:00+0300
энергетика
газ
газпром
европа
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Запасы газа в подземных хранилищах Европы стремятся к историческому минимуму, предупредил "Газпром". "Запасы газа в подземных хранилищах Европы стремятся к историческому минимуму. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 12 января уровень заполненности ПХГ Европы снизился до 53% – в них осталось 53,9 миллиарда кубометров газа", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Уточняется, что это на 4,1 миллиарда кубометров меньше, чем на ту же дату в зимнем сезоне 2017/2018 года – самом суровом для европейских хранилищ. Тогда из них был отобран исторически максимальный объем газа, а оставшиеся запасы оказались на самом низком уровне за все годы наблюдений.
Новости
газ, газпром, европа
Энергетика, Газ, Газпром, ЕВРОПА
20:00 14.01.2026
 
Запасы газа в ПХГ Европы стремятся к историческому минимуму

Газпром: запасы газа в ПХГ Европы стремятся к историческому минимуму

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГазпром
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Газпром. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Запасы газа в подземных хранилищах Европы стремятся к историческому минимуму, предупредил "Газпром".
"Запасы газа в подземных хранилищах Европы стремятся к историческому минимуму. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 12 января уровень заполненности ПХГ Европы снизился до 53% – в них осталось 53,9 миллиарда кубометров газа", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Уточняется, что это на 4,1 миллиарда кубометров меньше, чем на ту же дату в зимнем сезоне 2017/2018 года – самом суровом для европейских хранилищ. Тогда из них был отобран исторически максимальный объем газа, а оставшиеся запасы оказались на самом низком уровне за все годы наблюдений.
ЭнергетикаГазГазпромЕВРОПА
 
 
