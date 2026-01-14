https://1prime.ru/20260114/gazprom-866472568.html

Суд оставил в силе запрет OMV на разбирательство с "Газпром экспортом"

Суд оставил в силе запрет OMV на разбирательство с "Газпром экспортом"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Северо-Западного округа не удовлетворил кассационную жалобу компании OMV Gas Marketing & Trading GmbH, дочерней структуры австрийской OMV, на решение суда первой инстанции о запрете ей продолжать за рубежом разбирательство с ООО "Газпром экспорт", следует из материалов дела. "Оставить определение без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения", – сообщается в карточке дела, где пока не опубликован текст постановления суда третьей инстанции. Согласно материалам дела, OMV Gas Marketing & Trading GmbH оспаривала решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22 октября 2025 года. Как сообщалось в картотеке арбитражных дел, тогда арбитражный суд Петербурга удовлетворил новый иск "Газпром экспорта" к OMV Gas Marketing & Trading GmbH о запрете этой компании продолжать с ним разбирательство за рубежом. Суд определил также взыскать с OMV Gas Marketing & Trading 32 миллиона евро в пользу ООО "Газпром экспорт", если она нарушит новый антиисковый запрет, уточнялось в оспариваемом определении арбитражного суда Петербурга. Согласно этому определению, новый антиисковый запрет касается разбирательства, в рамках которого OMV Gas Marketing and Trading просит Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма взыскать с "Газпром экспорта" 32 миллиона евро убытков по контрактам на поставку газа от 28 сентября 2006 года и 2 ноября 2010 года. Как также сообщалось в картотеке арбитражных дел, Верховный суд (ВС) РФ в декабре 2024 года отказал компании OMV Gas Marketing & Trading GmbH в пересмотре решений нижестоящих судов о запрете продолжать разбирательство с "Газпром экспортом" в арбитражном институте при торговой палате Стокгольма. Ранее, в сентябре 2024 года, арбитражный суд Северо-Западного округа оставил в силе майское определение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, принятое по иску "Газпром экспорта" к OMV Gas Marketing & Trading. Согласно этому судебному акту, в случае нарушения запрета на спор с бывшим российским партнером за рубежом "дочке" OMV придется выплатить "Газпром экспорту" около 575 миллионов евро. OMV в январе 2023 года инициировала арбитраж в Стокгольме в отношении контракта на поставку газа в Австрию, требуя возмещения ущерба от "Газпром экспорта" в связи с "непредсказуемыми поставками" по этому контракту, заключенному в 2006 году и истекающему в 2040 году. "Газпром экспорт" прекратил подавать газ в адрес OMV с 16 ноября 2024 года после другого решения Стокгольмского арбитража - о присуждении австрийской компании 230 миллионов евро за недопоставки газа "Газпром экспортом" по "немецкому" контракту. OMV решила зачесть эту сумму в счет текущих поставок. Тогда поставки газа "Газпромом" прекратились в результате невыполнения австрийской компанией платежных обязательств. Затем, 11 декабря, OMV расторгла долгосрочный контракт на поставку газа в Австрию якобы "в связи с многочисленными существенными нарушениями договорных обязательств" со стороны "Газпром экспорта".

