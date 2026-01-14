https://1prime.ru/20260114/gd-866491063.html
Госдума отклонила законопроект о разовом налоге на сверхприбыль банков
2026-01-14T16:30+0300
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Госдума отклонила в первом чтении законопроект о введении с 1 января 2026 года налога разового характера на "сверхприбыль" банков в размере 10%. Документ был внесен депутатами из фракции "Справедливая Россия". Под сверхприбылью банка в нем понимается превышение средней арифметической величины прибыли за 2023 год и прибыли за 2024 год над средней арифметической величиной прибыли за 2022 год и прибыли за 2021 год. А если средняя арифметическая величина прибыли за 2024 год и за 2023 год оказалась не более средней арифметической величины прибыли за 2022 год и за 2021 год, то налоговая база принимается равной нулю. Разработчики обращают внимание, что исходя из данных Банка России чистая прибыль банков составила в 2021 году 2,3 триллиона рублей, в 2022 году - 203 миллиарда, в 2023 году - 3,3 триллиона, в 2024 году - 3,8 триллиона. Исходя из этого, реализация законопроекта позволить получить дополнительные доходы в федеральный бюджет в размере не менее 200 миллиардов рублей, полагают они. Однако против принятия законопроекта выступили правительство и Счетная палата РФ, а также комитет Госдумы по бюджету и налогам. Кабмин и бюджетный комитет обратили внимание, что вопрос увеличения налоговой нагрузки на банки решен законом, который увеличил с 1 января 2025 года ставку по налогу на прибыль организаций с 20% до 25%. А Счетная палата полагает, что сравнение финансовых результатов деятельности банков по итогам 2022 года с их финансовыми результатами в последующие периоды не может быть обоснованием для повышения налоговой нагрузки на них. Кроме того, для рассмотрения вопроса о дополнительном увеличении налоговой нагрузки на банки необходимо проведение оценки социально-экономических и иных последствий влияния, в том числе на банковский сектор, решений, предлагаемых законопроектом. Однако в материалах к нему такая оценка отсутствует, указывается в заключении Счетной палаты. Банк России также не поддержал законопроект. В конце сентября глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что такие налоги на "сверхприбыль" приведут к тому, что снизится потенциал, а возможно, и кредитование экономики, поскольку они изымают капитал у банков.
