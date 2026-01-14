https://1prime.ru/20260114/gd-866498259.html

В Госдуму внесли проект о мерах предупреждения банкротства банка

2026-01-14T19:35+0300

экономика

банки

финансы

россия

агентство по страхованию вкладов

банк россия

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859571061_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_2c58ae9394c28fe8989cb3a1efa94fc3.jpg

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Группа депутатов из разных фракций внесла в Госдуму законопроект об установлении дополнительного основания для признания осуществленными мер предупреждения банкротства банка с участием Агентства по страхованию вкладов (АСВ) или Банка России, следует из базы данных нижней палаты парламента. Сейчас устранение причин, ставших основанием для утверждения плана участия АСВ или ЦБ в осуществлении мер предупреждения банкротства банка, и выполнение предусмотренных в нем мероприятий является основанием для прекращения такого плана. "Когда банк начинает "тонуть", у государства есть режим "санации": Банк России и Агентство по страхованию вкладов могут зайти в ситуацию по плану участия и провести меры по предупреждению банкротства. В этом плане описывают, что именно делается: финансовая поддержка, смена собственников, передача активов и обязательств, реорганизация", - пояснил журналистам один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергеем Гавриловым. Причем зачастую проблемный банк присоединяют к более устойчивой кредитной организации, и "вывеска исчезает, а клиенты переходят в банк-правопреемник", отметил он. "Наш законопроект нацелен ровно на эту финальную точку", - добавил глава комитета. При этом парламентарий обратил внимание, что сейчас даже после присоединения план участия формально продолжает существовать, пока соответствующие органы Банка России отдельно не примут решение о прекращении его действия. "В результате получается разрыв между реальностью и юридической процедурой: банк уже присоединили, запись в ЕГРЮЛ внесли, операционная жизнь идет внутри правопреемника, при этом план приходится закрывать отдельным управленческим решением", - заметил Гаврилов. В связи с этим, по его словам, предлагается закрепить прямую связку: если реорганизация санируемого банка в форме присоединения проведена в соответствии с планом участия ЦБ или АСВ, то "меры по предупреждению банкротства считаются осуществленными, а прекращение плана привязывается к регистрации присоединения". Законопроект предусматривает, что реорганизация санируемого банка в форме присоединения к банку-инвестору в соответствии с планом участия АСВ или ЦБ является основанием для прекращения такого плана без необходимости вынесения вопроса о его прекращении на комитет банковского надзора и совет директоров Банка России. Для клиента сам переход счетов, вкладов и договоров происходит по правилам правопреемства, тут логика прежняя, подчеркнул Гаврилов. Меняется лишь юридическая конструкция у регулятора и участников санации: после присоединения план закрывается по факту наступившего события, без отдельного длинного маршрута согласований, объяснил он. Кроме того, сейчас пока план участия действует, АСВ ежемесячно отчитывается перед Банком России о ходе его выполнения. Законопроект исключает необходимость предоставления таких отчетов после присоединения банка к банку-инвестору в случае, когда комитет банковского надзора ЦБ "принял решение о неприменении к банку-инвестору мер надзорного реагирования по специальному основанию, связанному с участием в санации", сообщил Гаврилов. "В сухом остатке смысл простой: когда санация завершается присоединением, закон фиксирует эту точку как окончание участия государства в плане, с привязкой к регистрации реорганизации. При этом экономятся государственные средства, когда прекращается участие ЦБ или АСВ в санации банка, так как все расходы теперь будет нести банк, к которому присоединен санируемый банк", - резюмировал парламентарий.

