Генконсул России рассказал об инвестиционном климате в Гонконге

Генконсул России рассказал об инвестиционном климате в Гонконге - 14.01.2026, ПРАЙМ

Генконсул России рассказал об инвестиционном климате в Гонконге

Непризнание в Гонконге незаконных западных рестрикций создает предсказуемый инвестиционный климат, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в... | 14.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-14T13:26+0300

2026-01-14T13:26+0300

2026-01-14T13:26+0300

мировая экономика

россия

гонконг

рф

макао

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0e/866482127_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_39770a7a449a11cfc57ef479478462d1.jpg

ПЕКИН, 14 янв - ПРАЙМ, Анна Раткогло. Непризнание в Гонконге незаконных западных рестрикций создает предсказуемый инвестиционный климат, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов. По словам Каргаполова, с принятием в Гонконге в мае 2025 года нового законодательства о редомициляции компаний окно возможностей для инвестиционного сотрудничества значительно расширилось. "Простая и прозрачная налоговая система САР (специального административного района - ред.), действующее соглашение об избежании двойного налогообложения и непризнание в Гонконге незаконных с точки зрения международного права западных рестрикций создают устойчивый и предсказуемый инвестиционный климат", - отметил дипломат.

2026

Новости

ru-RU

мировая экономика, россия, гонконг, рф, макао