Генконсул России рассказал об инвестиционном климате в Гонконге - 14.01.2026
Генконсул России рассказал об инвестиционном климате в Гонконге
Генконсул России рассказал об инвестиционном климате в Гонконге - 14.01.2026, ПРАЙМ
Генконсул России рассказал об инвестиционном климате в Гонконге
Непризнание в Гонконге незаконных западных рестрикций создает предсказуемый инвестиционный климат, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T13:26+0300
2026-01-14T13:26+0300
мировая экономика
россия
гонконг
рф
макао
ПЕКИН, 14 янв - ПРАЙМ, Анна Раткогло. Непризнание в Гонконге незаконных западных рестрикций создает предсказуемый инвестиционный климат, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов. По словам Каргаполова, с принятием в Гонконге в мае 2025 года нового законодательства о редомициляции компаний окно возможностей для инвестиционного сотрудничества значительно расширилось. &quot;Простая и прозрачная налоговая система САР (специального административного района - ред.), действующее соглашение об избежании двойного налогообложения и непризнание в Гонконге незаконных с точки зрения международного права западных рестрикций создают устойчивый и предсказуемый инвестиционный климат&quot;, - отметил дипломат.
гонконг
рф
макао
мировая экономика, россия, гонконг, рф, макао
Мировая экономика, РОССИЯ, ГОНКОНГ, РФ, МАКАО
13:26 14.01.2026
 
Генконсул России рассказал об инвестиционном климате в Гонконге

Каргаполов: непризнание в Гонконге рестрикций создает предсказуемый инвестиционный климат

© РИА Новости . Валерий Мельников
Государственные флаги КНР и Гонконга
Государственные флаги КНР и Гонконга
Государственные флаги КНР и Гонконга. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
ПЕКИН, 14 янв - ПРАЙМ, Анна Раткогло. Непризнание в Гонконге незаконных западных рестрикций создает предсказуемый инвестиционный климат, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов.
По словам Каргаполова, с принятием в Гонконге в мае 2025 года нового законодательства о редомициляции компаний окно возможностей для инвестиционного сотрудничества значительно расширилось.

"Простая и прозрачная налоговая система САР (специального административного района - ред.), действующее соглашение об избежании двойного налогообложения и непризнание в Гонконге незаконных с точки зрения международного права западных рестрикций создают устойчивый и предсказуемый инвестиционный климат", - отметил дипломат.

Фондовый рынок Гонконга вырос почти на треть в начале 2025 года
4 ноября 2025, 08:45
 
Мировая экономика РОССИЯ ГОНКОНГ РФ МАКАО
 
 
Заголовок открываемого материала