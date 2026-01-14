https://1prime.ru/20260114/gonkong-866482281.html
Генконсул России рассказал об инвестиционном климате в Гонконге
мировая экономика
россия
гонконг
рф
макао
ПЕКИН, 14 янв - ПРАЙМ, Анна Раткогло. Непризнание в Гонконге незаконных западных рестрикций создает предсказуемый инвестиционный климат, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов. По словам Каргаполова, с принятием в Гонконге в мае 2025 года нового законодательства о редомициляции компаний окно возможностей для инвестиционного сотрудничества значительно расширилось. "Простая и прозрачная налоговая система САР (специального административного района - ред.), действующее соглашение об избежании двойного налогообложения и непризнание в Гонконге незаконных с точки зрения международного права западных рестрикций создают устойчивый и предсказуемый инвестиционный климат", - отметил дипломат.
гонконг
рф
макао
