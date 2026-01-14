https://1prime.ru/20260114/gosduma-866459972.html

В Госдуме предложили считать стаж медработников в полуторном размере

В Госдуме предложили считать стаж медработников в полуторном размере - 14.01.2026, ПРАЙМ

В Госдуме предложили считать стаж медработников в полуторном размере

Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с первым зампредом ЦК партии Юрием Афониным предложили считать трудовой стаж медработников в полуторном размере за оказание... | 14.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-14T01:22+0300

2026-01-14T01:22+0300

2026-01-14T01:22+0300

общество

экономика

кпрф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866459972.jpg?1768342947

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с первым зампредом ЦК партии Юрием Афониным предложили считать трудовой стаж медработников в полуторном размере за оказание медпомощи пострадавшим в результате боевых действиях на территориях, где введен режим контртеррористической операции (КТО) или военного положения. Соответствующий законопроект коммунисты направили на отзыв в правительство Российской Федерации. Текст документа имеется в распоряжении РИА Новости. "Страховой стаж медицинских работников засчитывается в полуторном размере за период, в ходе которого ими осуществлялось оказание медицинской помощи пострадавшим в результате боевых действий на территориях Российской Федерации или ее отдельных местностях, на которых введен правовой режим военного положения или контртеррористической операции", - говорится в тексте законопроекта. В беседе с РИА Новости соавтор законопроекта, депутат ГД от КПРФ Алексей Куринный отметил, что работа медработников в условиях КТО и военного положения связана с увеличенными напряжением и ответственностью. "Эти люди часто находятся в командировках, вдали от семей - рискуют жизнью и своим здоровьем для того, чтобы помогать больным и пострадавшим в боевых действиях, и днем, и ночью, не оглядываясь на официальный график работы. Сколько пострадавших и раненых они вытащили с того света", - объяснил политик. Депутат также напомнил, что участникам СВО периоды участия в операции засчитываются в стаж в двойном размере. При этом, добавил он, медики зачастую находятся рядом с бойцами и заслуживают аналогичные меры поддержки. "Поправки будут создавать дополнительные гарантии труда для медиков, которые рискуя своей жизнью, не щадя времени и здоровья, оказывают помощь пострадавшим в результате боевых действий", - подчеркнул парламентарий.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , кпрф