В Госдуме назвали максимальный размер пособия по беременности и родам - 14.01.2026, ПРАЙМ
В Госдуме назвали максимальный размер пособия по беременности и родам
2026-01-14T02:32+0300
2026-01-14T02:32+0300
общество
экономика
россия
госдума
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. В России максимальный размер пособия по беременности и родам может составить более 1,1 миллиона рублей в 2027 году, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. "Пособие по беременности и родам в 2027 году может составить 1 100 437 рублей с учетом инфляции", - сказала Буцкая. Кроме того, парламентарий напомнила, что согласно принятому бюджету на ближайшие три года, максимальный размер пособия по беременности и родам в 2026 году составит 955 836 рублей.
2026
общество , россия, госдума
Общество , Экономика, РОССИЯ, Госдума
02:32 14.01.2026
 
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. В России максимальный размер пособия по беременности и родам может составить более 1,1 миллиона рублей в 2027 году, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
"Пособие по беременности и родам в 2027 году может составить 1 100 437 рублей с учетом инфляции", - сказала Буцкая.
Кроме того, парламентарий напомнила, что согласно принятому бюджету на ближайшие три года, максимальный размер пособия по беременности и родам в 2026 году составит 955 836 рублей.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Заголовок открываемого материала