https://1prime.ru/20260114/gosduma-866461130.html

В Госдуме назвали максимальный размер пособия по беременности и родам

В Госдуме назвали максимальный размер пособия по беременности и родам - 14.01.2026, ПРАЙМ

В Госдуме назвали максимальный размер пособия по беременности и родам

В России максимальный размер пособия по беременности и родам может составить более 1,1 миллиона рублей в 2027 году, рассказала РИА Новости первый зампред... | 14.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-14T02:32+0300

2026-01-14T02:32+0300

2026-01-14T02:32+0300

общество

экономика

россия

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866461130.jpg?1768347127

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. В России максимальный размер пособия по беременности и родам может составить более 1,1 миллиона рублей в 2027 году, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. "Пособие по беременности и родам в 2027 году может составить 1 100 437 рублей с учетом инфляции", - сказала Буцкая. Кроме того, парламентарий напомнила, что согласно принятому бюджету на ближайшие три года, максимальный размер пособия по беременности и родам в 2026 году составит 955 836 рублей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, госдума