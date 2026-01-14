https://1prime.ru/20260114/gosduma-866462331.html

В Госдуме рассказали о штрафах за неправильную утилизацию елки

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Штраф до четырех тысяч рублей может грозить за неправильную утилизацию новогодней живой ели, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "Елки относятся к крупногабаритным коммунальным отходам, поэтому выбрасывать их, как и другой крупногабаритный мусор, необходимо в специальные контейнеры большой вместимости. Можно выбросить елку и в обычный бак, однако тогда рекомендуется очистить дерево от иголок и распилить его. Иначе придется заплатить штраф в размере от двух до трех тысяч, а в случае повторного нарушения в течение года - от трех до четырех тысяч рублей", - сказал Колунов. Парламентарий напомнил, что категорически нельзя выбрасывать новогодние елки в мусоропровод и мусорные баки. По его словам, это пожароопасно, а также способствует выделению метана, который негативно влияет на климат. "Вдумайтесь, при разложении одного двухметрового хвойного дерева в атмосферу может поступить 16 килограммов углекислого газа, а таких деревьев после праздников - тысячи и тысячи", - отметил он. Колунов добавил, что лучшим способом утилизации живой новогодней ели является ее сдача на переработку. "У нас в стране ежегодно растет число акций, направленных на утилизацию или "экологичное использование" отслуживших елок. Эти деревья специализированные фирмы превращают в щепу, компост или используют в благоустройстве. Призываю граждан ответственно подходить к утилизации, с уважением относясь и к природе, и к окружающим людям", - заключил он.

