Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме рассказали о штрафах за неправильную утилизацию елки - 14.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260114/gosduma-866462331.html
В Госдуме рассказали о штрафах за неправильную утилизацию елки
В Госдуме рассказали о штрафах за неправильную утилизацию елки - 14.01.2026, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали о штрафах за неправильную утилизацию елки
Штраф до четырех тысяч рублей может грозить за неправильную утилизацию новогодней живой ели, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T04:02+0300
2026-01-14T04:02+0300
бизнес
россия
общество
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866462331.jpg?1768352564
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Штраф до четырех тысяч рублей может грозить за неправильную утилизацию новогодней живой ели, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "Елки относятся к крупногабаритным коммунальным отходам, поэтому выбрасывать их, как и другой крупногабаритный мусор, необходимо в специальные контейнеры большой вместимости. Можно выбросить елку и в обычный бак, однако тогда рекомендуется очистить дерево от иголок и распилить его. Иначе придется заплатить штраф в размере от двух до трех тысяч, а в случае повторного нарушения в течение года - от трех до четырех тысяч рублей", - сказал Колунов. Парламентарий напомнил, что категорически нельзя выбрасывать новогодние елки в мусоропровод и мусорные баки. По его словам, это пожароопасно, а также способствует выделению метана, который негативно влияет на климат. "Вдумайтесь, при разложении одного двухметрового хвойного дерева в атмосферу может поступить 16 килограммов углекислого газа, а таких деревьев после праздников - тысячи и тысячи", - отметил он. Колунов добавил, что лучшим способом утилизации живой новогодней ели является ее сдача на переработку. "У нас в стране ежегодно растет число акций, направленных на утилизацию или "экологичное использование" отслуживших елок. Эти деревья специализированные фирмы превращают в щепу, компост или используют в благоустройстве. Призываю граждан ответственно подходить к утилизации, с уважением относясь и к природе, и к окружающим людям", - заключил он.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, общество , госдума
Бизнес, РОССИЯ, Общество , Госдума
04:02 14.01.2026
 
В Госдуме рассказали о штрафах за неправильную утилизацию елки

Депутат Колунов: штраф до четырех тысяч рублей грозит за неправильную утилизацию елки

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Штраф до четырех тысяч рублей может грозить за неправильную утилизацию новогодней живой ели, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"Елки относятся к крупногабаритным коммунальным отходам, поэтому выбрасывать их, как и другой крупногабаритный мусор, необходимо в специальные контейнеры большой вместимости. Можно выбросить елку и в обычный бак, однако тогда рекомендуется очистить дерево от иголок и распилить его. Иначе придется заплатить штраф в размере от двух до трех тысяч, а в случае повторного нарушения в течение года - от трех до четырех тысяч рублей", - сказал Колунов.
Парламентарий напомнил, что категорически нельзя выбрасывать новогодние елки в мусоропровод и мусорные баки. По его словам, это пожароопасно, а также способствует выделению метана, который негативно влияет на климат.
"Вдумайтесь, при разложении одного двухметрового хвойного дерева в атмосферу может поступить 16 килограммов углекислого газа, а таких деревьев после праздников - тысячи и тысячи", - отметил он.
Колунов добавил, что лучшим способом утилизации живой новогодней ели является ее сдача на переработку.
"У нас в стране ежегодно растет число акций, направленных на утилизацию или "экологичное использование" отслуживших елок. Эти деревья специализированные фирмы превращают в щепу, компост или используют в благоустройстве. Призываю граждан ответственно подходить к утилизации, с уважением относясь и к природе, и к окружающим людям", - заключил он.
 
БизнесРОССИЯОбществоГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала