Госдума улучшила условия освобождения от НДФЛ при продаже ценных бумаг

Госдума улучшила условия освобождения от НДФЛ при продаже ценных бумаг

2026-01-14T12:48+0300

рынок

госдума

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, совершенствующий условия освобождения от НДФЛ при продаже ценных бумаг, в том числе акций высокотехнологичных компаний. Документ направлен на повышение привлекательности долгосрочных инвестиций на фондовом рынке для граждан. "Уже достаточно много наших граждан пришли на фондовый рынок, стали частными инвесторами. После вступления закона в силу такие инвесторы начнут вести себя активнее. В результате вырастут их доходы от операций с ценными бумагами", - прокомментировал РИА Новости член комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Чижов. Сейчас от НДФЛ освобождаются доходы физлиц от реализации акций компаний высокотехнологичного сектора, которыми они владели не менее года. При этом капитализация эмитента не должна превышать 75 миллиардов рублей. Однако из-за существующего порядка определения капитализации (в течение первой недели организованных торгов) акции, приобретенные на этапе первичного публичного размещения (IPO), не подпадают под эту налоговую льготу. В результате инвесторы, которые приобрели акции высокотехнологичных компаний на IPO, не могут воспользоваться льготой, в отличие от тех, кто приобрел эти же бумаги позднее, в ходе их вторичного обращения. Новый закон уточняет, что для освобождения от НДФЛ будет достаточно, чтобы ценные бумаги были отнесены к высокотехнологичному сектору хотя бы в течение 365 последовательных дней, предшествующих дате их реализации или погашения. Это позволяет распространить эту льготу на инвесторов, которые приобретают акции на этапе IPO. Кроме того, уточняются условия исчисления срока владения ценными бумагами для освобождения от НДФЛ доходов от реализации бумаг, которыми инвесторы владели более пяти лет. В непрерывный срок их нахождения в собственности налогоплательщика теперь будет включаться и срок, на который бумаги были предоставлены по договорам займа или репо. Сейчас широко распространена практика предоставления ценных бумаг по договорам займа или репо с целью получения дополнительной ликвидности для совершения других финансовых вложений. Но в этом случае срок владения данными бумагами прерывается, что дестимулирует долгосрочные инвестиции частных инвесторов и негативно влияет на ликвидность рынка, следует из пояснительной записки. Закон вступит в силу со дня официального опубликования, а его положения будут распространяться на доходы, полученные начиная с 1 января 2026 года.

2026

Новости

рынок, госдума