В Госдуме попросили разъяснить правила психиатрического освидетельствования - 14.01.2026
В Госдуме попросили разъяснить правила психиатрического освидетельствования
В Госдуме попросили разъяснить правила психиатрического освидетельствования - 14.01.2026, ПРАЙМ
В Госдуме попросили разъяснить правила психиатрического освидетельствования
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил обращение в Роструд с просьбой дать официальное разъяснение... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T13:08+0300
2026-01-14T13:08+0300
общество
рф
минздрав
https://cdnn.1prime.ru/img/84040/83/840408318_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_be863ea2f7de786c51a558cf1eb06a1a.jpg
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил обращение в Роструд с просьбой дать официальное разъяснение работодателям о нормах медицинского психиатрического освидетельствования сотрудников. Российские работодатели в случае выявления у сотрудников признаков психического расстройства по результатам медосмотра с 1 марта 2026 года смогут отправить их на психиатрическое освидетельствование, рассказала ранее РИА Новости доцент кафедры клинической психологии Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета, кандидат медицинских наук Мария Соловьева. "Для снижения градуса социальной напряженности с целью недопущения некорректного формирования представления о нововведениях, недопущения попыток злоупотребления правом, а также, чтобы успокоить и снизить градус общественной дискуссии, обращаюсь в Роструд для того, чтобы было дано официальное разъяснение, которое должно быть доведено до всех работодателей", - сказал Нилов РИА Новости. Он уточнил, что приказ Минздрава о порядке проведения медосмотров и подобных освидетельствований уже работает с 2022 года. Глава думского комитета подчеркнул, что это касается только отдельной категории работников, у которых особый вид деятельности, закрепленный в утвержденном нормативно-правовом акте. "Это касается только определенных видов работ: на вредных, опасных производствах, работы с детьми, а также работ, связанных с управлением транспортных средств, оружием, боеприпасами и так далее. Статья 220 ТК РФ не поменялась. Но порой подается в информационном пространстве как расширение и введение дополнительных прав работодателю", - добавил Нилов. По его словам, дискуссия формирует неправильное представление, порождает обсуждения о массовом нарушении прав работников и о дополнительных возможностях прав работодателей. Политик также рассказал, что, по его мнению, такой приказ ведомства прежде всего работает в интересах общей безопасности работника, коллектива и граждан в целом.
рф
общество, рф, минздрав
Общество, РФ, Минздрав
13:08 14.01.2026
 
В Госдуме попросили разъяснить правила психиатрического освидетельствования

В ГД попросили Роструд разъяснить правила психиатрического освидетельствования сотрудников

Консультация врача-невролога
Консультация врача-невролога - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Консультация врача-невролога. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил обращение в Роструд с просьбой дать официальное разъяснение работодателям о нормах медицинского психиатрического освидетельствования сотрудников.
Российские работодатели в случае выявления у сотрудников признаков психического расстройства по результатам медосмотра с 1 марта 2026 года смогут отправить их на психиатрическое освидетельствование, рассказала ранее РИА Новости доцент кафедры клинической психологии Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета, кандидат медицинских наук Мария Соловьева.
"Для снижения градуса социальной напряженности с целью недопущения некорректного формирования представления о нововведениях, недопущения попыток злоупотребления правом, а также, чтобы успокоить и снизить градус общественной дискуссии, обращаюсь в Роструд для того, чтобы было дано официальное разъяснение, которое должно быть доведено до всех работодателей", - сказал Нилов РИА Новости.
Он уточнил, что приказ Минздрава о порядке проведения медосмотров и подобных освидетельствований уже работает с 2022 года.
Глава думского комитета подчеркнул, что это касается только отдельной категории работников, у которых особый вид деятельности, закрепленный в утвержденном нормативно-правовом акте.
"Это касается только определенных видов работ: на вредных, опасных производствах, работы с детьми, а также работ, связанных с управлением транспортных средств, оружием, боеприпасами и так далее. Статья 220 ТК РФ не поменялась. Но порой подается в информационном пространстве как расширение и введение дополнительных прав работодателю", - добавил Нилов.
По его словам, дискуссия формирует неправильное представление, порождает обсуждения о массовом нарушении прав работников и о дополнительных возможностях прав работодателей.
Политик также рассказал, что, по его мнению, такой приказ ведомства прежде всего работает в интересах общей безопасности работника, коллектива и граждан в целом.
ОбществоРФМинздрав
 
 
Заголовок открываемого материала