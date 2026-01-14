Госдума одобрила законопроект о наследовании переплат по налогам

https://1prime.ru/20260114/gosduma-866484092.html

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о возврате наследникам умерших граждан их переплат по налогам. Документ внесен правительством РФ. Он вносит изменения в Налоговый кодекс (НК), позволяющие наследникам получить денежные суммы, формирующие положительное сальдо единого налогового счета (ЕНС) умершего или объявленного умершим налогоплательщика, плательщика сбора, страховых взносов, налогового агента. Согласно законопроекту, такая переплата будет возвращаться наследникам на основании их заявлений и свидетельства о праве на наследство. При этом налоговые органы в срок до пяти рабочих дней будут представлять нотариусам по их запросам сведения о положительном сальдо ЕНС наследодателя. Эти изменения должны вступить в силу через 270 дней после официального опубликования закона в связи с необходимостью подготовки информационных систем налоговых органов и нотариусов. "Защита имущественных прав граждан и их наследников - это одна из основ социального государства… Ситуация, когда средства на ЕНС после смерти человека оказывались фактически заморожены, а наследники сталкивались с трудностями в их получении, была недопустимой", - заявил журналистам заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Законопроект, по его словам, закрывает этот правовой пробел, давая четкий механизм для перехода налоговых активов к правопреемникам.ЕНС – это счет, на который налогоплательщики переводят единым платежом денежные средства для уплаты налогов, сборов и страховых взносов. Деньги списываются автоматически, когда наступает срок уплаты. Если образовалась переплата, то налогоплательщик вправе ее вернуть или использовать для будущих платежей. Законопроект также приводит терминологию, используемую в НК, в соответствие с обновленной редакцией терминов Фонда международных стандартов финансовой отчетности, являющегося правообладателем этих стандартов. Согласно пояснительной записке, это обеспечит "добросовестность исполнения российской стороной обязательств перед правообладателем международных стандартов". Комитет Госдумы по бюджету и налогам намерен при подготовке законопроекта ко второму чтению рассмотреть возможность комплексного решения вопросов наследования в налоговых правоотношениях. Комитет, в частности, считает необходимым установить основания для учета на ЕНС наследника не только излишне уплаченных наследодателем сумм налогов, но и его обязательств. Также предполагается внести изменения, позволяющие автоматически учитывать сальдо ЕНС наследодателя на едином налоговом счете наследника. Кроме того, бюджетный комитет считает, что ввиду отсутствия в отраслевом законодательстве полномочий нотариусов запрашивать сведения о положительном сальдо ЕНС наследодателя, предлагаемый законопроектом механизм "не реализуем". Поэтому комитет планирует обсудить возможность получения информации о суммах положительного ЕНС наследодателя и путем направления налоговыми органами соответствующих справок по запросам наследников. Такой порядок может быть установлен на период до завершения доработки налоговыми органами информационного обмена с нотариусами.

