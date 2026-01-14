https://1prime.ru/20260114/gosduma-866488958.html

ГД приняла в I чтении проект об имущественной поддержке МСП

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который исключает из функций Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) оказание имущественной поддержки малому и среднему бизнесу, а также отменяет избыточные требования к планированию ее деятельности. Законопроект, внесенный группой депутатов из фракций "Единая Россия", "Новые люди" и "Справедливая Россия – За правду", уточняет функции Корпорации МСП. Сейчас законом о развитии малого и среднего предпринимательства в РФ на корпорацию возложена функция оказания имущественной поддержки субъектам МСП. Эта поддержка, в частности, предполагает передачу в собственность, во владение и (или) в пользование объектов недвижимости, включая земельные участки, в том числе с расположенными на них объектами недвижимости. Но у Корпорации МСП нет такого имущества, поэтому эта функция не реализуется, на что ранее обращала внимание Счетная палата РФ. В связи с этим законопроектом предлагается исключить из функций корпорации оказание имущественной поддержки субъектам МСП. "Тем самым из текста убирается неработающая функция, а предпринимательская среда избавляется от правовой иллюзии, не подкрепленной механизмами исполнения", - пояснил журналистам один из авторов законопроекта, член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин ("Единая Россия"). Кроме того, Корпорация МСП сейчас должна разрабатывать свою стратегию развития, а также программы деятельности на год, на три года и на долгосрочный период. "Такая система сложилась еще несколько лет назад, но сегодня она уже не согласуется с новым порядком стратегического планирования для компаний с государственным участием", - заметил Говырин. В августе 2024 года правительство России утвердило методические рекомендации по разработке и утверждению стратегий развития АО с акциями в собственности РФ и федеральных ГУПов. Этими рекомендациями установлен единый подход к стратегическому планированию деятельности организаций с госучастием на основании стратегии развития. Рекомендации не предусматривают разработку среднесрочной и долгосрочной программ деятельности. Кроме того, период, на который должна быть рассчитана стратегия развития, составляет сейчас не менее 5 лет. "Таким образом, одновременная разработка среднесрочной и долгосрочной программ деятельности при наличии стратегии развития превращается в дополнительную нагрузку", - указано в заключении комитета Госдумы по МСП. В связи с этим законопроект отменяет избыточные требования к Корпорации МСП по подготовке трехлетних и долгосрочных программ, объяснил Говырин. "Это делает планирование более четким: стратегия задает направление, а ежегодная программа — конкретные меры на ближайший год", - резюмировал он.

