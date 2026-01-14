Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дания заявила о принципиальных расхождениях во взглядах с США по Гренландии - 14.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20260114/grenlandiya-866504928.html
Дания заявила о принципиальных расхождениях во взглядах с США по Гренландии
Дания заявила о принципиальных расхождениях во взглядах с США по Гренландии - 14.01.2026, ПРАЙМ
Дания заявила о принципиальных расхождениях во взглядах с США по Гренландии
Между США и Данией сохраняются принципиальные расхождения во взглядах по вопросу Гренландии, заявил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен после встречи с... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T22:42+0300
2026-01-14T22:42+0300
политика
мировая экономика
гренландия
дания
сша
джей ди вэнс
марко рубио
нато
мид
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/76404/70/764047094_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_e582c52e483ca8cd0bb2bdb5b4b0aa8f.jpg
БРЮССЕЛЬ, 14 янв – ПРАЙМ. Между США и Данией сохраняются принципиальные расхождения во взглядах по вопросу Гренландии, заявил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен после встречи с госсекретарём США Марко Рубио и вице-президентом США Джей Ди Вэнс в Белом Доме. "Наши позиции продолжают различаться. Должен сказать, что президент ясно обозначил свою точку зрения, и у нас иная позиция. Мы, Королевство Дания, продолжаем считать, что долгосрочная безопасность Гренландии также может быть обеспечена в рамках существующих механизмов — соглашения 1951 года об обороне Гренландии, а также Договора НАТО. Идеи, которые не уважали бы территориальную целостность Королевства Дания и право народа Гренландии на самоопределение, разумеется, абсолютно неприемлемы, и поэтому у нас по-прежнему сохраняется принципиальное расхождение во взглядах, но мы также соглашаемся не соглашаться и тем не менее продолжим диалог", - сказал он. Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО. Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными. Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
https://1prime.ru/20260114/tramp-866488409.html
гренландия
дания
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76404/70/764047094_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_b470dd024d06bbda365c9569fba5a6d5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, гренландия, дания, сша, джей ди вэнс, марко рубио, нато, мид, ес, дональд трамп
Политика, Мировая экономика, Гренландия, ДАНИЯ, США, Джей Ди Вэнс, Марко Рубио, НАТО, МИД, ЕС, Дональд Трамп
22:42 14.01.2026
 
Дания заявила о принципиальных расхождениях во взглядах с США по Гренландии

Расмуссен: у Дании есть принципиальное расхождение взглядов с США по Гренландии

© fotolia.com / uhotti!Флаг Дании
!Флаг Дании - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
!Флаг Дании. Архивное фото
© fotolia.com / uhotti
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 14 янв – ПРАЙМ. Между США и Данией сохраняются принципиальные расхождения во взглядах по вопросу Гренландии, заявил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен после встречи с госсекретарём США Марко Рубио и вице-президентом США Джей Ди Вэнс в Белом Доме.
"Наши позиции продолжают различаться. Должен сказать, что президент ясно обозначил свою точку зрения, и у нас иная позиция. Мы, Королевство Дания, продолжаем считать, что долгосрочная безопасность Гренландии также может быть обеспечена в рамках существующих механизмов — соглашения 1951 года об обороне Гренландии, а также Договора НАТО. Идеи, которые не уважали бы территориальную целостность Королевства Дания и право народа Гренландии на самоопределение, разумеется, абсолютно неприемлемы, и поэтому у нас по-прежнему сохраняется принципиальное расхождение во взглядах, но мы также соглашаемся не соглашаться и тем не менее продолжим диалог", - сказал он.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
НАТО должна помочь США получить Гренландию, заявил Трамп
15:06
 
ПолитикаМировая экономикаГренландияДАНИЯСШАДжей Ди ВэнсМарко РубиоНАТОМИДЕСДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала