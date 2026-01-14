https://1prime.ru/20260114/grenlandiya-866504928.html
Дания заявила о принципиальных расхождениях во взглядах с США по Гренландии
2026-01-14T22:42+0300
политика
мировая экономика
гренландия
дания
сша
джей ди вэнс
марко рубио
нато
мид
ес
БРЮССЕЛЬ, 14 янв – ПРАЙМ. Между США и Данией сохраняются принципиальные расхождения во взглядах по вопросу Гренландии, заявил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен после встречи с госсекретарём США Марко Рубио и вице-президентом США Джей Ди Вэнс в Белом Доме. "Наши позиции продолжают различаться. Должен сказать, что президент ясно обозначил свою точку зрения, и у нас иная позиция. Мы, Королевство Дания, продолжаем считать, что долгосрочная безопасность Гренландии также может быть обеспечена в рамках существующих механизмов — соглашения 1951 года об обороне Гренландии, а также Договора НАТО. Идеи, которые не уважали бы территориальную целостность Королевства Дания и право народа Гренландии на самоопределение, разумеется, абсолютно неприемлемы, и поэтому у нас по-прежнему сохраняется принципиальное расхождение во взглядах, но мы также соглашаемся не соглашаться и тем не менее продолжим диалог", - сказал он. Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО. Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными. Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
