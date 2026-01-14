https://1prime.ru/20260114/henley-866480661.html

Россия заняла 46-е место в рейтинге по количеству направлений без визы

2026-01-14T12:57+0300

туризм

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Паспорт гражданина РФ остается равным по силе с турецким, они разделяют 46-е место со 113 направлениями без визы, следует из рейтинга Henley Passport Index, составленного консалтинговой компанией Henley & Partners. Лидером остается Сингапур, чьи граждане имеют доступ к 192 странам, вторую строчку разделили Япония и Южная Корея (по 188 стран), следует из рейтинга. В 2025 году РФ и Турция также находились на 46-м месте, тогда как в 2024 году - на 51-м и 52-м местах соответственно. Третье место заняли сразу пять стран: Дания, Люксембург, Испания, Швеция и Швейцария (по 186 стран), тогда как четвертое (185 стран без визы) разделили сразу 10 европейских стран, в том числе Германия, Франция, Норвегия, Финляндия и другие, указывается в релизе. Рекордный долгосрочный рост показал паспорт ОАЭ, который поднялся сразу на 57 мест за два десятилетия и занял пятую строчку в 2026 году; с ним можно посетить без визы или с визой по прибытии 184 страны, что на 149 стран больше, чем в 2006 году, говорится в релизе. Такой результат был достигнут за счет постоянного дипломатического взаимодействия, стратегической визовой политики и расширения двусторонних и многосторонних партнерских отношений, отмечает Henley & Partners. Великобритания заняла 7-е место (182 страны), разделив его с Австралией, Латвией и Лихтенштейном, Канада расположилась на 8-м месте (181 страна), разделив его с Исландией и Литвой, 9-е место заняла Малайзия (180 стран), а США вернулись в десятку (179 стран), следует из рейтинга. Гонконг занял 15-ю строчку (171 страна), Израиль - 18-е место (165 стран), Китай - 59-е место (81 страна), Белоруссия - 60-е место (79 стран), также говорится в рейтинге. Последнее, 101-е место, занимает Афганистан, чей паспорт позволяет посетить без визы лишь 24 страны, на 100-м месте оказалась Сирия (26 стран), на 99-м месте - Ирак (29 стран), указано в рейтинге.

