Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Huawei обогнала Apple по поставкам смартфонов в Китае - 14.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260114/idc-866476301.html
Huawei обогнала Apple по поставкам смартфонов в Китае
Huawei обогнала Apple по поставкам смартфонов в Китае - 14.01.2026, ПРАЙМ
Huawei обогнала Apple по поставкам смартфонов в Китае
Huawei занял первое место по поставкам смартфонов в Китае в прошедшем году с показателем в 46,7 миллиона устройств, Apple занял второе место, отстав лишь на 0,5 | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T11:44+0300
2026-01-14T11:44+0300
технологии
мировая экономика
китай
азиатско-тихоокеанский регион
apple
huawei
xiaomi
https://cdnn.1prime.ru/img/83025/44/830254450_0:180:3001:1868_1920x0_80_0_0_ed211a54bf48b74f7eb34b961efa77eb.jpg
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Huawei занял первое место по поставкам смартфонов в Китае в прошедшем году с показателем в 46,7 миллиона устройств, Apple занял второе место, отстав лишь на 0,5 миллиона, следует из предварительных квартальных данных Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker исследовательской компании IDC Tracker. Поставки Huawei за год при этом сократились в натуральном выражении на 1,9% по сравнению с 2024 годом, Apple - выросли на 4%, говорится в релизе. Третье место заняла Vivo, которая сократила поставки на 6,6%, до 46,1 миллиона устройств, четвертой стала Xiaomi (43,8 миллиона единиц, рост на 4,3%), пятой - Oppo (43,4 миллиона устройств, рост на 2,1%), сообщает IDC. В общем сложности за год поставки смартфонов в Китае составили 284,6 миллиона единиц, что на 0,6% меньше к 2024 году, сообщается в докладе. При этом к концу года американская компания стала нагонять лидера - в четвертом квартале Apple нарастила поставки iPhone в Китай сразу на 21,5% в годовом выражении, до 16 миллионов, указывается в сообщении. "Apple поднялась на первое место и достигла наибольшего роста среди пяти ведущих игроков в последнем квартале 2025 года благодаря популярной серии iPhone 17, а также стратегическим скидкам на iPhone 17 Pro и Pro Max для поддержания динамики продаж", - приводятся в релизе слова старшего менеджера по исследованиям в области клиентских устройств IDC в АТР Уилла Вона (Will Wong). Второе место в четвертом квартале по поставкам в Китай заняла компания Vivo - 12 миллионов устройств, что на 8,8% ниже в годовом выражении, говорится в сообщении. Третьей стала Oppo, чьи квартальные поставки выросли на 10,2%, до 11,6 миллиона устройств, а Huawei оказалась только на четвертом месте с показателем в 11,1 миллиона устройств, что на 10,3% ниже в годовом выражении, сообщает IDC. Пятой стала Xiaomi - 10 миллионов смартфонов, что на 18% ниже в годовом выражении. Суммарно за прошлый квартал поставки смартфонов покупателям в Китае снизились на 0,8%, до 75,8 миллиона единиц.
https://1prime.ru/20250616/eksport-858515992.html
https://1prime.ru/20251126/apple-864969480.html
китай
азиатско-тихоокеанский регион
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83025/44/830254450_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_f653022f7ee9379844b36788088bb6ca.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, мировая экономика, китай, азиатско-тихоокеанский регион, apple, huawei, xiaomi
Технологии, Мировая экономика, КИТАЙ, Азиатско-Тихоокеанский регион, Apple, Huawei, Xiaomi
11:44 14.01.2026
 
Huawei обогнала Apple по поставкам смартфонов в Китае

IDC: Huawei занял первое место по поставкам смартфонов в Китае в 2025 году

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКомпания Huawei
Компания Huawei - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Компания Huawei. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Huawei занял первое место по поставкам смартфонов в Китае в прошедшем году с показателем в 46,7 миллиона устройств, Apple занял второе место, отстав лишь на 0,5 миллиона, следует из предварительных квартальных данных Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker исследовательской компании IDC Tracker.
Поставки Huawei за год при этом сократились в натуральном выражении на 1,9% по сравнению с 2024 годом, Apple - выросли на 4%, говорится в релизе.
Компания Huawei - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
Тайвань внес компании Huawei и SMIC в список экспортного контроля
16 июня 2025, 08:47
Третье место заняла Vivo, которая сократила поставки на 6,6%, до 46,1 миллиона устройств, четвертой стала Xiaomi (43,8 миллиона единиц, рост на 4,3%), пятой - Oppo (43,4 миллиона устройств, рост на 2,1%), сообщает IDC.
В общем сложности за год поставки смартфонов в Китае составили 284,6 миллиона единиц, что на 0,6% меньше к 2024 году, сообщается в докладе.
При этом к концу года американская компания стала нагонять лидера - в четвертом квартале Apple нарастила поставки iPhone в Китай сразу на 21,5% в годовом выражении, до 16 миллионов, указывается в сообщении.
"Apple поднялась на первое место и достигла наибольшего роста среди пяти ведущих игроков в последнем квартале 2025 года благодаря популярной серии iPhone 17, а также стратегическим скидкам на iPhone 17 Pro и Pro Max для поддержания динамики продаж", - приводятся в релизе слова старшего менеджера по исследованиям в области клиентских устройств IDC в АТР Уилла Вона (Will Wong).
Второе место в четвертом квартале по поставкам в Китай заняла компания Vivo - 12 миллионов устройств, что на 8,8% ниже в годовом выражении, говорится в сообщении.
Третьей стала Oppo, чьи квартальные поставки выросли на 10,2%, до 11,6 миллиона устройств, а Huawei оказалась только на четвертом месте с показателем в 11,1 миллиона устройств, что на 10,3% ниже в годовом выражении, сообщает IDC. Пятой стала Xiaomi - 10 миллионов смартфонов, что на 18% ниже в годовом выражении.
Суммарно за прошлый квартал поставки смартфонов покупателям в Китае снизились на 0,8%, до 75,8 миллиона единиц.
iPhone - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Apple впервые за 14 лет обойдет Samsung по доле мирового рынка смартфонов
26 ноября 2025, 21:49
 
ТехнологииМировая экономикаКИТАЙАзиатско-Тихоокеанский регионAppleHuaweiXiaomi
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала