Huawei обогнала Apple по поставкам смартфонов в Китае

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Huawei занял первое место по поставкам смартфонов в Китае в прошедшем году с показателем в 46,7 миллиона устройств, Apple занял второе место, отстав лишь на 0,5 миллиона, следует из предварительных квартальных данных Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker исследовательской компании IDC Tracker. Поставки Huawei за год при этом сократились в натуральном выражении на 1,9% по сравнению с 2024 годом, Apple - выросли на 4%, говорится в релизе. Третье место заняла Vivo, которая сократила поставки на 6,6%, до 46,1 миллиона устройств, четвертой стала Xiaomi (43,8 миллиона единиц, рост на 4,3%), пятой - Oppo (43,4 миллиона устройств, рост на 2,1%), сообщает IDC. В общем сложности за год поставки смартфонов в Китае составили 284,6 миллиона единиц, что на 0,6% меньше к 2024 году, сообщается в докладе. При этом к концу года американская компания стала нагонять лидера - в четвертом квартале Apple нарастила поставки iPhone в Китай сразу на 21,5% в годовом выражении, до 16 миллионов, указывается в сообщении. "Apple поднялась на первое место и достигла наибольшего роста среди пяти ведущих игроков в последнем квартале 2025 года благодаря популярной серии iPhone 17, а также стратегическим скидкам на iPhone 17 Pro и Pro Max для поддержания динамики продаж", - приводятся в релизе слова старшего менеджера по исследованиям в области клиентских устройств IDC в АТР Уилла Вона (Will Wong). Второе место в четвертом квартале по поставкам в Китай заняла компания Vivo - 12 миллионов устройств, что на 8,8% ниже в годовом выражении, говорится в сообщении. Третьей стала Oppo, чьи квартальные поставки выросли на 10,2%, до 11,6 миллиона устройств, а Huawei оказалась только на четвертом месте с показателем в 11,1 миллиона устройств, что на 10,3% ниже в годовом выражении, сообщает IDC. Пятой стала Xiaomi - 10 миллионов смартфонов, что на 18% ниже в годовом выражении. Суммарно за прошлый квартал поставки смартфонов покупателям в Китае снизились на 0,8%, до 75,8 миллиона единиц.

