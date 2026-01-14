Индекс Nikkei на Токийской бирже впервые превысил отметку в 54 тыс пунктов

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-01-14T05:27+0300
2026-01-14T05:27+0300
ТОКИО, 14 янв - ПРАЙМ. Индекс Nikkei на Токийской бирже на торгах в среду впервые превысил отметку в 54 тысячи пунктов, следует из данных торгов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Так, индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, в первые 15 минут после начала торгов поднялся на 0,94%, до отметки в 54 050,38 пункта, а к 11 часам по местному времени (5.00 мск) - на 1,46%, до 54 330,24 пункта. Индекс Topix, показывающий котировки ценных бумаг всех компаний, представленных в престижной первой секции, поднялся на 0,77% - до 3 626,45 пункта. Участники рынка ожидают, что возможная победа Либерально-демократической партии на выборах в нижнюю палату в следующем месяце на фоне стабильно высоких рейтингов правительства во главе с Санаэ Такаити укрепит ее положение в парламенте и позволит ей проводить более активную политику в области экономики и финансов.
05:27 14.01.2026
 
