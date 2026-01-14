Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
14.01.2026
https://1prime.ru/20260114/ingushetiya-866492528.html
Ингушетия в 2025 году перевыполнила план по вводу жилья
2026-01-14T17:24+0300
2026-01-14T17:24+0300
недвижимость
бизнес
ингушетия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859569823_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8ce360832614bd66bf40c3e3bfb9e959.jpg
НАЛЬЧИК, 14 янв – ПРАЙМ. Власти Ингушетии в 2025 году перевыполнили на 28% план по вводу жилья, всего в республике построили 211 тысяч квадратных метров жилья, сообщила пресс-служба главы региона. "По итогам 2025 года в республике введено 211 тысяч квадратных метров жилья. Этот результат на 28% превысил установленный Минстроем России плановый показатель для региона, который составлял 165 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении. По данным местных властей, основной объем введенного жилья - 133,5 тысячи квадратных метра - пришелся на индивидуальные жилые дома, а на долю многоквартирных домов приходится 77,6 тысячи квадратных метра. "В этом году мы планируем ввести около 170 тысяч квадратных метров жилья и продолжим развивать комфортную жилую среду для наших жителей. Хочу отметить, что с 2019 года в республике построено более 1,25 миллиона квадратных метров жилья", - отметил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
17:24 14.01.2026
 
Ингушетия в 2025 году перевыполнила план по вводу жилья

НАЛЬЧИК, 14 янв – ПРАЙМ. Власти Ингушетии в 2025 году перевыполнили на 28% план по вводу жилья, всего в республике построили 211 тысяч квадратных метров жилья, сообщила пресс-служба главы региона.
"По итогам 2025 года в республике введено 211 тысяч квадратных метров жилья. Этот результат на 28% превысил установленный Минстроем России плановый показатель для региона, который составлял 165 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
По данным местных властей, основной объем введенного жилья - 133,5 тысячи квадратных метра - пришелся на индивидуальные жилые дома, а на долю многоквартирных домов приходится 77,6 тысячи квадратных метра.
"В этом году мы планируем ввести около 170 тысяч квадратных метров жилья и продолжим развивать комфортную жилую среду для наших жителей. Хочу отметить, что с 2019 года в республике построено более 1,25 миллиона квадратных метров жилья", - отметил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
