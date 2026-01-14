https://1prime.ru/20260114/ingushetiya-866492528.html

Ингушетия в 2025 году перевыполнила план по вводу жилья

2026-01-14T17:24+0300

НАЛЬЧИК, 14 янв – ПРАЙМ. Власти Ингушетии в 2025 году перевыполнили на 28% план по вводу жилья, всего в республике построили 211 тысяч квадратных метров жилья, сообщила пресс-служба главы региона. "По итогам 2025 года в республике введено 211 тысяч квадратных метров жилья. Этот результат на 28% превысил установленный Минстроем России плановый показатель для региона, который составлял 165 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении. По данным местных властей, основной объем введенного жилья - 133,5 тысячи квадратных метра - пришелся на индивидуальные жилые дома, а на долю многоквартирных домов приходится 77,6 тысячи квадратных метра. "В этом году мы планируем ввести около 170 тысяч квадратных метров жилья и продолжим развивать комфортную жилую среду для наших жителей. Хочу отметить, что с 2019 года в республике построено более 1,25 миллиона квадратных метров жилья", - отметил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

2026

