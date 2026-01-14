https://1prime.ru/20260114/ingushetiya-866492528.html
Ингушетия в 2025 году перевыполнила план по вводу жилья
Ингушетия в 2025 году перевыполнила план по вводу жилья - 14.01.2026, ПРАЙМ
Ингушетия в 2025 году перевыполнила план по вводу жилья
Власти Ингушетии в 2025 году перевыполнили на 28% план по вводу жилья, всего в республике построили 211 тысяч квадратных метров жилья, сообщила пресс-служба... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T17:24+0300
2026-01-14T17:24+0300
2026-01-14T17:24+0300
недвижимость
бизнес
ингушетия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859569823_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8ce360832614bd66bf40c3e3bfb9e959.jpg
НАЛЬЧИК, 14 янв – ПРАЙМ. Власти Ингушетии в 2025 году перевыполнили на 28% план по вводу жилья, всего в республике построили 211 тысяч квадратных метров жилья, сообщила пресс-служба главы региона. "По итогам 2025 года в республике введено 211 тысяч квадратных метров жилья. Этот результат на 28% превысил установленный Минстроем России плановый показатель для региона, который составлял 165 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении. По данным местных властей, основной объем введенного жилья - 133,5 тысячи квадратных метра - пришелся на индивидуальные жилые дома, а на долю многоквартирных домов приходится 77,6 тысячи квадратных метра. "В этом году мы планируем ввести около 170 тысяч квадратных метров жилья и продолжим развивать комфортную жилую среду для наших жителей. Хочу отметить, что с 2019 года в республике построено более 1,25 миллиона квадратных метров жилья", - отметил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
https://1prime.ru/20260113/zhile-866437688.html
ингушетия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859569823_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_90932aa9ef2cc6b728d2fbddbcdc93b9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, бизнес, ингушетия
Недвижимость, Бизнес, Ингушетия
Ингушетия в 2025 году перевыполнила план по вводу жилья
Власти Ингушетии в 2025 году перевыполнили план по вводу жилья на 28%
НАЛЬЧИК, 14 янв – ПРАЙМ. Власти Ингушетии в 2025 году перевыполнили на 28% план по вводу жилья, всего в республике построили 211 тысяч квадратных метров жилья, сообщила пресс-служба главы региона.
"По итогам 2025 года в республике введено 211 тысяч квадратных метров жилья. Этот результат на 28% превысил установленный Минстроем России плановый показатель для региона, который составлял 165 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
По данным местных властей, основной объем введенного жилья - 133,5 тысячи квадратных метра - пришелся на индивидуальные жилые дома, а на долю многоквартирных домов приходится 77,6 тысячи квадратных метра.
"В этом году мы планируем ввести около 170 тысяч квадратных метров жилья и продолжим развивать комфортную жилую среду для наших жителей. Хочу отметить, что с 2019 года в республике построено более 1,25 миллиона квадратных метров жилья", - отметил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
Объем запусков новых проектов жилья в России сократился на 12 процентов