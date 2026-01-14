Компания Intel зарегистрировала товарный знак в России

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-01-14T22:31+0300
2026-01-14T22:31+0300
экономика
бизнес
технологии
роспатент
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Американская корпорация Intel, ранее приостановившая свою деятельность в России, зарегистрировала товарный знак в стране, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявка была подана в ведомство в ноябре 2025 года, Роспатент принял положительное решение о регистрации со сроком действия до 2035 года. Теперь компания может заниматься производством и продажей широкого спектра электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры. Intel объявила о приостановке деятельности в России в 2022 году.
бизнес, технологии, роспатент
Экономика, Бизнес, Технологии, Роспатент
22:31 14.01.2026
 
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Американская корпорация Intel, ранее приостановившая свою деятельность в России, зарегистрировала товарный знак в стране, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявка была подана в ведомство в ноябре 2025 года, Роспатент принял положительное решение о регистрации со сроком действия до 2035 года.
Теперь компания может заниматься производством и продажей широкого спектра электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры.
Intel объявила о приостановке деятельности в России в 2022 году.
ЭкономикаБизнесТехнологииРоспатент
 
 
