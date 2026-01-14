Компания Intel зарегистрировала товарный знак в России

https://1prime.ru/20260114/intel-866503166.html

экономика

бизнес

технологии

роспатент

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Американская корпорация Intel, ранее приостановившая свою деятельность в России, зарегистрировала товарный знак в стране, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявка была подана в ведомство в ноябре 2025 года, Роспатент принял положительное решение о регистрации со сроком действия до 2035 года. Теперь компания может заниматься производством и продажей широкого спектра электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры. Intel объявила о приостановке деятельности в России в 2022 году.

