Компания Intel зарегистрировала товарный знак в России

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Американская корпорация Intel, ранее приостановившая свою деятельность в России, зарегистрировала товарный знак в стране, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявка была подана в ведомство в ноябре 2025 года, Роспатент принял положительное решение о регистрации со сроком действия до 2035 года. Теперь компания может заниматься производством и продажей широкого спектра электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры. Intel объявила о приостановке деятельности в России в 2022 году.
