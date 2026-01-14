https://1prime.ru/20260114/iran-866503309.html
В Германии могут ввести дополнительные санкции против торговли с Ираном
В Германии могут ввести дополнительные санкции против торговли с Ираном
БЕРЛИН, 14 янв - ПРАЙМ. Правительство Германии на фоне требований США приостановить торговлю с Ираном рассмотрит возможность введения дополнительных санкций против собственного товарооборота с исламской республикой, заявил официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус. Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении 25-процентных пошлин против всех стран, ведущих дела с Ираном, об этом он написал в соцсети Truth Social. По его словам, любая страна, ведущая дела с Ираном, будет платить пошлину в 25% на все виды бизнеса, осуществляемого с США. "Федеральное правительство ещё раз внимательно проанализирует объём (ирано-германского - ред.) товарооборота. Будет проверено, каких именно категорий товаров это касается. Одновременно эта проверка проводится и с точки зрения того, в какой мере мы сами можем за счёт расширения санкционных мер усилить давление, однако окончательных результатов по этому вопросу пока нет", - сказал Корнелиус в ходе брифинга кабмина. Он добавил, что на данный счет осуществляется обмен мнениями с европейскими партнёрами. Ранее представитель министерства экономики ФРГ сообщил РИА Новости, что ведомство пока ждет конкретных шагов США в части пошлин за торговлю с Ираном, объём товарооборота с которым в 2024 году составил около 1,5 миллиардов евро. Иран занимает 79-е место среди торговых партнёров между Кувейтом и Каймановыми островами. По словам представителя министерства, в 2025 году оборот, вероятно, ещё больше сократился вследствие санкций, вновь введённых ООН и ЕС. Ранее агентство Рейтер передавало со ссылкой на германское статведомство, что с января по ноябрь 2025 года экспорт в исламскую республику по отношению к предыдущему году сократился на 25% и составил чуть менее 871 миллиона евро.
