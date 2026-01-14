Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство продлило лицензирование экспорта свинца за пределы ЕАЭС - 14.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260114/kabmin-866502880.html
Правительство продлило лицензирование экспорта свинца за пределы ЕАЭС
Правительство продлило лицензирование экспорта свинца за пределы ЕАЭС - 14.01.2026, ПРАЙМ
Правительство продлило лицензирование экспорта свинца за пределы ЕАЭС
Правительство России продлило лицензирование экспорта необработанного свинца, а также его лома и отходов за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T22:13+0300
2026-01-14T22:13+0300
экономика
финансы
россия
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859710393_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_80f6c3963a56c494725bb2eaedbbf76c.jpg
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Правительство России продлило лицензирование экспорта необработанного свинца, а также его лома и отходов за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на шесть месяцев, следует из постановления кабмина. "В течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления установить в одностороннем порядке разрешительный порядок вывоза из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отходов и лома свинцовых (код 7802 00 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), а также свинца необработанного и сплавов, его содержащих (код 7801 ТН ВЭД ЕАЭС), за исключением полупродуктов производства цветных металлов, содержащих драгоценные металлы (из кода 7801 99 100 0 ТН ВЭД ЕАЭС)", - говорится в документе. Отмечается, что вывоз будет возможен по разовым лицензиям Минпромторга. Для добросовестных участников рынка процедура получения не потребует дополнительных согласований и разрешений. Принятое решение направлено на сохранение баланса оборота свинца на внутреннем рынке, уточняется в материалах. Кроме того, оно позволит ограничить деятельность недобросовестных экспортеров свинца, перерабатывающих для экспорта свинцово-кислотные аккумуляторные батареи с нарушением природоохранных требований. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного дня после дня его официального опубликования. Аналогичный разрешительный порядок действовал в 2025 году. В июле прошлого года кабмин продлил лицензирование экспорта необработанного свинца, свинцового лома и отходов из России за пределы ЕАЭС по 20 декабря 2025 года.
https://1prime.ru/20260114/gosduma-866481087.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859710393_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_2a48b192bda18c33a0221d01948cb1af.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, минпромторг
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Минпромторг
22:13 14.01.2026
 
Правительство продлило лицензирование экспорта свинца за пределы ЕАЭС

Кабмин продлил лицензирование экспорта свинца и его лома за пределы ЕАЭС

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Дом правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Правительство России продлило лицензирование экспорта необработанного свинца, а также его лома и отходов за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на шесть месяцев, следует из постановления кабмина.
"В течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления установить в одностороннем порядке разрешительный порядок вывоза из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отходов и лома свинцовых (код 7802 00 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), а также свинца необработанного и сплавов, его содержащих (код 7801 ТН ВЭД ЕАЭС), за исключением полупродуктов производства цветных металлов, содержащих драгоценные металлы (из кода 7801 99 100 0 ТН ВЭД ЕАЭС)", - говорится в документе.
Отмечается, что вывоз будет возможен по разовым лицензиям Минпромторга. Для добросовестных участников рынка процедура получения не потребует дополнительных согласований и разрешений.
Принятое решение направлено на сохранение баланса оборота свинца на внутреннем рынке, уточняется в материалах. Кроме того, оно позволит ограничить деятельность недобросовестных экспортеров свинца, перерабатывающих для экспорта свинцово-кислотные аккумуляторные батареи с нарушением природоохранных требований.
Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного дня после дня его официального опубликования. Аналогичный разрешительный порядок действовал в 2025 году.
В июле прошлого года кабмин продлил лицензирование экспорта необработанного свинца, свинцового лома и отходов из России за пределы ЕАЭС по 20 декабря 2025 года.
Консультация врача-невролога - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
В Госдуме попросили разъяснить правила психиатрического освидетельствования
13:08
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала