Правительство продлило лицензирование экспорта свинца за пределы ЕАЭС

Правительство продлило лицензирование экспорта свинца за пределы ЕАЭС

2026-01-14T22:13+0300

экономика

финансы

россия

минпромторг

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Правительство России продлило лицензирование экспорта необработанного свинца, а также его лома и отходов за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на шесть месяцев, следует из постановления кабмина. "В течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления установить в одностороннем порядке разрешительный порядок вывоза из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отходов и лома свинцовых (код 7802 00 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), а также свинца необработанного и сплавов, его содержащих (код 7801 ТН ВЭД ЕАЭС), за исключением полупродуктов производства цветных металлов, содержащих драгоценные металлы (из кода 7801 99 100 0 ТН ВЭД ЕАЭС)", - говорится в документе. Отмечается, что вывоз будет возможен по разовым лицензиям Минпромторга. Для добросовестных участников рынка процедура получения не потребует дополнительных согласований и разрешений. Принятое решение направлено на сохранение баланса оборота свинца на внутреннем рынке, уточняется в материалах. Кроме того, оно позволит ограничить деятельность недобросовестных экспортеров свинца, перерабатывающих для экспорта свинцово-кислотные аккумуляторные батареи с нарушением природоохранных требований. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного дня после дня его официального опубликования. Аналогичный разрешительный порядок действовал в 2025 году. В июле прошлого года кабмин продлил лицензирование экспорта необработанного свинца, свинцового лома и отходов из России за пределы ЕАЭС по 20 декабря 2025 года.

финансы, россия, минпромторг