https://1prime.ru/20260114/kallas-866505891.html

Заявление Каллас о России вызвало резкую реакцию на Западе

Заявление Каллас о России вызвало резкую реакцию на Западе - 14.01.2026, ПРАЙМ

Заявление Каллас о России вызвало резкую реакцию на Западе

Высказывания главы евродипломатии Каи Каллас о санкциях против России демонстрируют нежелание ЕС завершать конфликт на Украине, заявил представитель финской... | 14.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-14T23:09+0300

2026-01-14T23:09+0300

2026-01-14T23:09+0300

украина

запад

кая каллас

ес

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970710_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_902c452daa3e9045729a434ca633e677.jpg

МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Высказывания главы евродипломатии Каи Каллас о санкциях против России демонстрируют нежелание ЕС завершать конфликт на Украине, заявил представитель финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.Так он прокомментировал заявление Каллас о намерении Брюсселя завершить работу над 20-м пакетом санкций против России в феврале."Если Каллас хочет закончить конфликт на Украине, ей нужно вернуться к реальности, ей нужно быть серьезной, ей нужно сменить язык общения", — подчеркнул политик.Мема напомнил, что санкционная политика Евросоюза не способствует урегулированию конфликта с Россией, а также указал, что Каллас продолжает продвигать идею конфискации российских активов, несмотря на признание ЕС необходимости диалога с Москвой. Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения. В частности, Евросоюз принял 19 пакетов санкций.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://1prime.ru/20260114/ministr-866505743.html

https://1prime.ru/20260114/kredit-866505250.html

украина

запад

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, запад, кая каллас, ес, москва