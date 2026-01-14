https://1prime.ru/20260114/kallas-866505891.html
Заявление Каллас о России вызвало резкую реакцию на Западе
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Высказывания главы евродипломатии Каи Каллас о санкциях против России демонстрируют нежелание ЕС завершать конфликт на Украине, заявил представитель финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.Так он прокомментировал заявление Каллас о намерении Брюсселя завершить работу над 20-м пакетом санкций против России в феврале."Если Каллас хочет закончить конфликт на Украине, ей нужно вернуться к реальности, ей нужно быть серьезной, ей нужно сменить язык общения", — подчеркнул политик.Мема напомнил, что санкционная политика Евросоюза не способствует урегулированию конфликта с Россией, а также указал, что Каллас продолжает продвигать идею конфискации российских активов, несмотря на признание ЕС необходимости диалога с Москвой. Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения. В частности, Евросоюз принял 19 пакетов санкций.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
