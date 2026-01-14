Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
АСТАНА, 14 янв - ПРАЙМ. МИД Казахстана провел встречи с послами стран ЕС, а также контакты с американской стороной после атак БПЛА на казахстанские танкеры в Черном море, сообщает пресс-служба казахстанского внешнеполитического ведомства. &quot;В ходе проведённых экстренных встреч с послами ряда европейских стран, а также контактов с американской стороной и другими зарубежными партнёрами акцентировали необходимость принятия действенных мер по обеспечению безопасности транспортировки углеводородов, в том числе на морских путях, в строгом соответствии с нормами международного права&quot;, - говорится в сообщении.
МИД Казахстана провел встречи с послами стран ЕС после атак БПЛА на танкеры

МИД Казахстана провел встречи с послами стран ЕС после атак на танкеры в Черном море

АСТАНА, 14 янв - ПРАЙМ. МИД Казахстана провел встречи с послами стран ЕС, а также контакты с американской стороной после атак БПЛА на казахстанские танкеры в Черном море, сообщает пресс-служба казахстанского внешнеполитического ведомства.

"В ходе проведённых экстренных встреч с послами ряда европейских стран, а также контактов с американской стороной и другими зарубежными партнёрами акцентировали необходимость принятия действенных мер по обеспечению безопасности транспортировки углеводородов, в том числе на морских путях, в строгом соответствии с нормами международного права", - говорится в сообщении.

