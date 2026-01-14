Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Международные резервы Казахстана приблизились к 130 миллиардам долларов - 14.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260114/kazakhstan-866494025.html
Международные резервы Казахстана приблизились к 130 миллиардам долларов
Международные резервы Казахстана приблизились к 130 миллиардам долларов - 14.01.2026, ПРАЙМ
Международные резервы Казахстана приблизились к 130 миллиардам долларов
Международные резервы Казахстана на конец декабря включая золотовалютные резервы Национального банка и средства Национального фонда, на конец декабря составили... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T18:20+0300
2026-01-14T18:20+0300
экономика
финансы
банки
казахстан
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:205:3073:1933_1920x0_80_0_0_7fe1dc1f132309f1ad3318fea50786dd.jpg
АСТАНА, 14 янв - ПРАЙМ. Международные резервы Казахстана на конец декабря включая золотовалютные резервы Национального банка и средства Национального фонда, на конец декабря составили 129,56 миллиарда долларов, увеличившись за месяц на 3,3%, с начала года – на 24%, следует из материалов нацбанка республики. "Консолидированная "подушка безопасности" страны вплотную приблизилась к отметке 130 миллиардов долларов, что создает прочный фундамент макроустойчивости и продолжает поддерживать курс тенге", - отметили аналитики Halyk Finance. "Валовые международные резервы обновили исторический максимум, достигнув 65,7 миллиарда долларов, причем основным драйвером роста вновь выступило золото: стоимость портфеля драгметалла подскочила сразу на 2,7 миллиарда долларов, до рекордных 47,2 миллиарда долларов", - добавляют они. Активы в свободно конвертируемой валюте (СКВ) также продемонстрировали позитивную динамику, восстановившись на 1 миллиард долларов после декабрьского снижения. Валютные активы Нацфонда показали умеренный рост, прибавив 0,2 миллиарда долларов, достигнув 63,8 миллиарда долларов, проанализировали аналитики.
https://1prime.ru/20260113/tsb-866445415.html
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_844f401461e12513e8d43e7b24401a53.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, казахстан
Экономика, Финансы, Банки, КАЗАХСТАН
18:20 14.01.2026
 
Международные резервы Казахстана приблизились к 130 миллиардам долларов

Международные резервы Казахстана на конец декабря выросли на 3,3%, до $129 миллиардов

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Денежные купюры США. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
АСТАНА, 14 янв - ПРАЙМ. Международные резервы Казахстана на конец декабря включая золотовалютные резервы Национального банка и средства Национального фонда, на конец декабря составили 129,56 миллиарда долларов, увеличившись за месяц на 3,3%, с начала года – на 24%, следует из материалов нацбанка республики.
"Консолидированная "подушка безопасности" страны вплотную приблизилась к отметке 130 миллиардов долларов, что создает прочный фундамент макроустойчивости и продолжает поддерживать курс тенге", - отметили аналитики Halyk Finance.
"Валовые международные резервы обновили исторический максимум, достигнув 65,7 миллиарда долларов, причем основным драйвером роста вновь выступило золото: стоимость портфеля драгметалла подскочила сразу на 2,7 миллиарда долларов, до рекордных 47,2 миллиарда долларов", - добавляют они.
Активы в свободно конвертируемой валюте (СКВ) также продемонстрировали позитивную динамику, восстановившись на 1 миллиард долларов после декабрьского снижения.
Валютные активы Нацфонда показали умеренный рост, прибавив 0,2 миллиарда долларов, достигнув 63,8 миллиарда долларов, проанализировали аналитики.
Здание Центрального банка РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Международные резервы России обновили исторический максимум
Вчера, 16:09
 
ЭкономикаФинансыБанкиКАЗАХСТАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала