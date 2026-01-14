https://1prime.ru/20260114/kazakhstan-866494025.html

Международные резервы Казахстана приблизились к 130 миллиардам долларов

Международные резервы Казахстана приблизились к 130 миллиардам долларов - 14.01.2026, ПРАЙМ

Международные резервы Казахстана приблизились к 130 миллиардам долларов

Международные резервы Казахстана на конец декабря включая золотовалютные резервы Национального банка и средства Национального фонда, на конец декабря составили... | 14.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-14T18:20+0300

2026-01-14T18:20+0300

2026-01-14T18:20+0300

экономика

финансы

банки

казахстан

https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:205:3073:1933_1920x0_80_0_0_7fe1dc1f132309f1ad3318fea50786dd.jpg

АСТАНА, 14 янв - ПРАЙМ. Международные резервы Казахстана на конец декабря включая золотовалютные резервы Национального банка и средства Национального фонда, на конец декабря составили 129,56 миллиарда долларов, увеличившись за месяц на 3,3%, с начала года – на 24%, следует из материалов нацбанка республики. "Консолидированная "подушка безопасности" страны вплотную приблизилась к отметке 130 миллиардов долларов, что создает прочный фундамент макроустойчивости и продолжает поддерживать курс тенге", - отметили аналитики Halyk Finance. "Валовые международные резервы обновили исторический максимум, достигнув 65,7 миллиарда долларов, причем основным драйвером роста вновь выступило золото: стоимость портфеля драгметалла подскочила сразу на 2,7 миллиарда долларов, до рекордных 47,2 миллиарда долларов", - добавляют они. Активы в свободно конвертируемой валюте (СКВ) также продемонстрировали позитивную динамику, восстановившись на 1 миллиард долларов после декабрьского снижения. Валютные активы Нацфонда показали умеренный рост, прибавив 0,2 миллиарда долларов, достигнув 63,8 миллиарда долларов, проанализировали аналитики.

https://1prime.ru/20260113/tsb-866445415.html

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, казахстан