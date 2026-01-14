https://1prime.ru/20260114/kazakhstan-866496127.html

В Казахстане создадут платформу для борьбы с теневой экономикой

2026-01-14T19:01+0300

АСТАНА, 14 янв - ПРАЙМ. Казахстан создаст цифровую платформу аналитики данных для борьбы с теневой экономикой, сообщает пресс-служба правительства республики. Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Казахстан Серик Жумангарин провел в кабмине совещание по вопросам противодействия теневой экономике. "В Казахстане создадут цифровую платформу аналитики данных для борьбы с теневой экономикой... На основе Smart Data Finance будет создана цифровая платформа, которая интегрирует информационные системы госорганов и будет использовать инструменты ИИ для анализа и обработки данных", - говорится в сообщении. В кабмине уточнили, что цифровая платформа позволит сопоставлять данные налоговых, таможенных, трудовых и отраслевых систем, выявлять наиболее уязвимые звенья, подверженные применению серых схем, а также отслеживать их миграцию между секторами экономики. Сообщается, что инструменты ИИ будут использоваться для мониторинга исполнения Комплексного плана и оценки достижимости целевых показателей. Вице-премьер поручил госорганам совместно с Агентством финансового мониторинга в течение месяца разработать Комплексный план противодействия теневой экономике с конкретными цифровыми решениями и предложениями. В правительстве отметили, что в настоящий момент уже разработаны и реализуются отраслевые дорожные карты по секторам с наибольшими рисками деятельности в тени – торговле, строительстве, транспорте, здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве. Вице-министр финансов Ержан Биржанов подчеркнул, что во внутренней торговле уровень теневого оборота снизился с 3,54% до 2,97%, в образовании - с 1,52% до 1,1%, в сельском хозяйстве - с 1,88% до 1,73%. По результатам 2024 года доля теневой экономики в ВВП Казахстана сократилась до 16,71%. Итоговая оценка за 2025 год будет подведена в августе этого года. По данным казахстанского правительства, уже проведена большая работа по цифровизации наиболее подверженных тени отраслей - внедряются Национальный каталог товаров, реестр отечественных производителей, маркировка и прослеживаемость товаров, цифровой тенге и цифровой НДС, повсеместно применяется ЭСФ (электронный счет-фактура).

